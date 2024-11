In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zondag bleek de dag te zijn waarop Max Verstappen zijn vierde titel veroverde door vijfde te worden tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas en Lando Norris achter zich te houden, reageerde de fans, maar ook Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton veelzeggend op de titel van Verstappen en kwamen Verstappen en Norris elkaar tegen na de race in de mediapen. Dit is de GPFans Recap van 24 november.

Verstappen verzekert zich in Las Vegas definitief van vierde wereldtitel, Mercedes wint

Max Verstappen heeft zich zondag verzekerd van zijn vierde F1-titel op rij. De Nederlander werd vijfde tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas, maar aangezien Lando Norris zesde werd was dit voldoende om het gevecht in het kampioenschap te beslissen. George Russell won de race, voor Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Lees hier de samenvatting van de 22ste race van het seizoen.

Social media reageert op vierde wereldkampioenschap Verstappen

Max Verstappen veroverde zondag in Las Vegas zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1 door voor Lando Norris te eindigen. Een indrukwekkende prestatie volgens velen, al is niet iedereen op social media er over te spreken en zijn er genoeg fans die wel weer eens een andere kampioen willen zien. Een paar van de reacties lezen op de vierde titel op rij die ook de fans op social media niet was ontgaan? Klik hier!

Hamilton complimenteert Verstappen direct na afloop: "Ten eerste mijn felicitaties voor Max"

Lewis Hamilton moest als tiende beginnen aan de Grand Prix van Las Vegas, maar zou op indrukwekkende wijze als tweede over de streep komen. De Mercedes-coureur had direct na afloop echter eerst oog voor wereldkampioen Max Verstappen. Meer lezen over wat Hamilton, voormalig rivaal van Verstappen in 2021, te zeggen had over de titel van de Nederlander? Klik hier!

Russell klaar om Verstappen uit te dagen: 'Hoogste tijd dat iemand dat gaat doen'

Veel aandacht was er niet voor George Russell, die de Grand Prix van Las Vegas won. De Brit zag de meeste aandacht na afloop van de race richting wereldkampioen Verstappen gaan. De Nederlander stelde in Sin City zijn vierde titel op rij veilig. Volgens Russell is het zo wel genoeg geweest en wordt het tijd dat iemand hem echt serieus gaat uitdagen. Meer lezen over wat Russell had te zeggen over Verstappen en zijn doel in 2025? Klik hier!

Verstappen en Norris knuffelend voor de camera in mediapen Las Vegas

Max Verstappen kroonde zich in Las Vegas definitief tot wereldkampioen en daarmee is het doek definitief gevallen voor Lando Norris. Of dit titelgevecht de relatie tussen de twee heren heeft beïnvloed? Daar lijkt het niet op als we de beelden bekijken die kort na afloop van de race verschenen. De beelden zien van hoe Norris en Verstappen elkaar feliciteerden na de felbevochten titel van de Nederlander? Klik hier!

