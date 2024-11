George Russell won de Grand Prix van Las Vegas, maar zag de meeste aandacht na afloop van de race richting wereldkampioen Max Verstappen gaan. De Nederlander stelde in Sin City zijn vierde titel op rij veilig. Volgens Russell is het zo wel genoeg geweest en wordt het tijd dat iemand hem echt serieus gaat uitdagen.

Het was niet het seizoen van Mercedes, maar toch waren er ook lichtpuntjes voor de Duitse renstal, bijvoorbeeld vandaag in Las Vegas. Met een één-twee als eindresultaat wist Mercedes plots weer boven zichzelf uit te stijgen, iets dat we al vaker hebben gezien. Russell kwam als winnaar over de streep, gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton. Het was echter Verstappen die de schijnwerpers grotendeels wist op te eisen. De Nederlander finishte weliswaar als vijfde, maar dit was voldoende om de vierde wereldtitel veilig te stellen. Grand Prix-winnaar Russell sprak na afloop enkel lof over Verstappen, maar hoopt wel dat het nu gedaan is met zijn reeks aan kampioenschappen. Iemand moet de Red Bull-coureur gaan uitdagen, zegt hij.

Russell heeft "ongelooflijk veel respect" voor Verstappen

"Max heeft het geweldig gedaan", zo begon Russell na afloop van de race in Las Vegas bij de pers. "Toen hij niet de snelste auto had, haalde hij altijd het maximaal haalbare resultaat. De jongens waar hij tegen vocht, deden dat niet", zo lijkt Russell een sneertje uit te delen aan met name Lando Norris. "Daarom is hij kampioen geworden. Ik heb ongelooflijk veel respect voor Max en hetgeen Red Bull bereikt heeft." Maar aan al die successen moet nu wel snel een einde komen, concludeert Russell. Hij hoopt dat hij daar eigenhandig een rol in kan spelen.

Russell wil Verstappen gaan uitdagen in 2025

"Ik wil dolgraag meedoen aan dat gevecht", zo vervolgt de Brit. "Want het is hoog tijd dat iemand hem een serieus gevecht geeft. Dat is mijn plan en dat is wat ik wil doen. Hij is een zware tegenstander en Red Bull heeft het geweldig gedaan. Dit kampioenschap had tot de laatste race door moeten gaan, en je kunt stellen dat Max niet de favoriet was op een bepaald moment, maar hij wint de titel met nog twee races te gaan. We moeten het dus beter doen, zodat we hem meer kunnen uitdagen."

