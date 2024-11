Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Las Vegas op indrukwekkende wijze als tweede afgesloten, maar de Mercedes-coureur heeft direct na afloop eerst oog voor wereldkampioen Max Verstappen.

Max Verstappen heeft in Las Vegas zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap Formule 1 veilig weten te stellen, door als vijfde over de streep te komen. Lewis Hamilton begon op zijn beurt als tiende aan de race op Het Las Vegas Street Circuit, maar de zevenvoudig wereldkampioen reed op indrukwekkende wijze naar de tweede plaats. Teammaat George Russell won de race, waarmee Mercedes een onverwachts ééntweetje bij mocht schrijven.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton feliciteert Verstappen

"Dat was geweldig", vertelt Hamilton na afloop. "Ten eerste moet ik Max van harte feliciteren met het winnen van het wereldkampioenschap, met nog een aantal [twee, red.] races te gaan. Als ik gisteren mijn werk goed had gedaan, was het vandaag een eitje geweest", doelt hij op zijn teleurstellende kwalificatie. "Maar het is oké. Het was leuk om vanaf de tiende plaats naar voren te komen. Het team heeft het fantastisch gedaan."

Knappe tweede plaats

Hamilton vervolgt: "We hebben geen idee waarom we dit weekend zo snel waren, maar de auto heeft nog nooit zo goed gevoeld als vandaag. Ik ben dankbaar dat ik heb bij kunnen dragen aan het komen tot dit punt. Als de auto de komende paar races ook zo rijdt, dan hebben we een goede uitgangspositie om de jongens voor ons uit te dagen. Het kampioenschap is beslist, dus nu gaan we volle bak. We gaan vechten voor de best mogelijke positie."

Gerelateerd