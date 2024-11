Max Verstappen kroonde zich in Las Vegas definitief tot wereldkampioen en daarmee is het doek definitief gevallen voor Lando Norris. Of dit titelgevecht de relatie tussen de twee heren heeft beïnvloed? Daar lijkt het niet op als we de beelden bekijken die kort na afloop van de race verschenen.

Aan het begin van het seizoen leek het er niet op dat Verstappen ook maar iets van concurrentie zou gaan krijgen in de strijd om de wereldtitel. Red Bull had de dominante auto en Verstappen reeg de zeges aaneen. Dit veranderde echter van het ene op het andere moment. Red Bull zakte terug en McLaren deed een stap naar voren. In de persoon van Norris werd de titelstrijd weer nieuw leven ingeblazen, al kwam de Brit nooit écht dichtbij genoeg om Verstappen aan het wankelen te brengen. De laatste paar races leek de relatie tussen Norris en Verstappen, die toch gezien werden als goede vrienden, iets onder druk te staan, ook omdat de twee elkaar op de baan met elkaar in aanvaring kwamen. In Las Vegas werd echter duidelijk hoe de verstandshouding daadwerkelijk is.

Innige omhelzing tussen Verstappen en Norris in Vegas

Terwijl Verstappen zijn interviews gaf in de mediapen, zocht Norris hem op om hem te feliciteren met zijn kampioenschap. Het resulteerde in een grote glimlach van beide kanten en een dikke knuffel. Vervolgens bleven de twee elkaar nog secondenlang vastpakken, de hand schudden en omhelzen. Op het gezicht van beide heren was een welgemeende lach te zien en van wrok of onenigheid leek totaal geen sprake. Sterker nog: het leek op een onderonsje tussen twee vrienden, waarvan er één zojuist een wereldtitel had veroverd.

Het innige moment tussen Verstappen en Norris werd door het oog van de draaiende camera's vastgelegd en verscheen even later op social media. Zo verscheen het bromance-moment onder meer op het officiële X-account van de Formule 1. Bekijk de beelden hieronder.

