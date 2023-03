Remy Ramjiawan

Vrijdag 17 maart 2023 12:36

Als het aan Valtteri Bottas ligt, dan houdt de sport vast aan de warmtedekens voor de banden. Vanaf 2024 is het de bedoeling dat het stukje techniek gaat verdwijnen, zodat de coureurs de banden zelf moeten opwarmen op het circuit, maar dat vindt Bottas niet de juiste koers.

De sport heeft als doelstelling om vanaf 2030 klimaatneutraal door het leven te gaan en die ambitie wordt bij elke toekomstige beslissing centraal gesteld. De verdwijning van de warmtedekens is vooral bedoeld om energie te besparen. Dit seizoen zouden de bandenwarmers maximaal 50 graden Celsius mogen zijn, maar na veel negatieve feedback van de coureurs is dit alsnog verhoogd naar 70 graden Celsius. Hierbij geldt echter wel dat de banden maximaal twee uur van tevoren in de warmtedekens mogen liggen, in plaats van drie uur.

'Pirelli mag aan de bak'

Nadat hij vorige week in Bahrein de nieuwe compounds had getest, geeft Bottas toe: "Er is nog werk aan de winkel. Ik denk dat Pirelli het ook weet en de Formule 1 weet het ook. Het is een vrij nieuw concept voor Formule 1-auto's, met de hoeveelheid belasting die we in de auto's hebben, en het is niet eenvoudig om zo'n band te maken die van lage temperatuur tot hoge temperatuur werkt. Ik denk dat Pirelli er echt hard aan moet gaan werken."

Hogere slijtage

De testdag was opgezet om vooral veel data te verzamelen voor het Italiaanse bandenmerk, maar Bottas bekijkt het vooral als coureur: "Uiteraard is het opwarmen een probleem als je geen dekens hebt. Maar Bahrein is waarschijnlijk het makkelijkste circuit om de banden op te warmen. Dus het was eigenlijk wel te doen." Toch voorziet Bottas toch ook wel wat problemen: "De luchtdruk in de band stijgt gigantisch als de band koud is en je toewerkt naar de 100 graden Celsius en dat zorgt weer voor meer bandendegradatie."

Op het plan om de warmtedekens volgend jaar te laten verdwijnen is al kritiek gekomen. Lewis Hamilton noemde het gevaarlijk, maar zover wil Bottas niet gaan. "Naar mijn persoonlijke mening is dit niet de juiste weg. Maar ik denk dat ze heel hard werken en het is natuurlijk niet aan ons wat er in de toekomst gaat gebeuren."