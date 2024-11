'Colapinto heeft het meer dan verdiend om Red Bull-teamgenoot van Verstappen te worden'

Red Bull Racing heeft via hoofdadviseur Helmut Marko laten weten dat het team na dit seizoen om de tafel gaat zitten om te beslissen wie de ideale ploegmaat is voor Max Verstappen. Johnny Herbert heeft er een duidelijke mening. Hij vindt dat Franco Colapinto een kans verdient bij de Oostenrijkse renstal.

Sergio Pérez is al meer dan een half jaar niet in de top vijf van een Grand Prix gefinisht en staat ver achter Verstappen, de McLarens, Ferrari's en Mercedessen in het rijderskampioenschap. Red Bull Racing is daardoor van de eerste naar de derde plek teruggezakt in het constructeurskampioenschap. Geruchten doen de ronde dat Liam Lawson en Williams-coureur Colapinto realistische opvolgers kunnen zijn voor 'Checo', al deelde Marca vandaag dat Pérez nieuw sponsorgeld heeft gevonden om zeker te zijn van zijn zitje naast Verstappen in 2025. Herbert, de controversiële steward die anti-Verstappen zou zijn, blijkt ook geen fan van diens huidige teamgenoot en dus wil hij Pérez vervangen zien worden door Colapinto.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Lawson, Ricciardo en Tsunoda niet sneller dan Pérez'

Colapinto beter in slechtere Williams

"Er wordt gepraat over dat Sergio Pérez vervangen zal worden, wat Sergio naar het team brengt qua sponsorgeld en of Colapinto hetzelfde kan doen met zijn Argentijnse sponsors", begon Herbert bij Vision4Sport. "Liam Lawson en Yuki Tsunoda doen het allebei geweldig. VCARB heeft twee goede coureurs, maar als je kijkt naar Colapinto en wat hij al bereikt heeft in de Williams, die niet zo competitief is als de bolide van VCARB, dan maakt hij meer indruk. Als je luistert naar wat er gezegd wordt in de paddock, dan is Colapinto degene die de kans moet krijgen."

OOK INTERESSANT: Bottas als noodoplossing getipt voor Red Bull: "Hij doet wat hem gevraagd wordt"

Meer dan verdiend

"Ze hebben allemaal bewezen die pure snelheid te hebben", vervolgde de drievoudig Grand Prix-winnaar. "Het heeft wat langer geduurd bij Yuki, maar hij mocht bij VCARB blijven en nu sleept hij resultaten binnen. Het was ongelukkig dat hij niet op het podium kwam in Brazilië. Liam komt meteen heel goed op snelheid in de kwalificatie en de race. Maar degene die ik wil zien is Colapinto die, in tegenstelling tot de andere twee, nog geen zitje heeft en hij heeft een kans meer dan verdiend met wat we tot nu toe hebben gezien." Volgens Herbert is het voor Colapinto een voordeel dat hij uit Argentinië komt. "Ik weet dat Red Bull altijd naar bepaalde regio's kijkt en het was een big deal voor hen en voor Mexico, toen ze hem in de auto stopten. Zo kan het ook werken voor Colapinto in Argentinië met de enorme markt in Zuid-Amerika."

Gerelateerd