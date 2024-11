Red Bull Racing gaat na dit seizoen bepalen wie het tweede zitje krijgt naast Max Verstappen. Mag Sergio Pérez bij het Oostenrijkse F1-team blijven? Of gaat een jongeling de plek overnemen? Anderen komen echter met een alternatieve theorie: Valtteri Bottas.

'Checo' ligt dit jaar onder vuur vanwege zijn prestaties. Hij is sinds de Grand Prix van Miami, die meer dan zes maanden geleden werd verreden, niet meer in de top vijf gefinisht. Daarnaast is hij drie keer gecrasht en twee keer buiten de punten geëindigd. Red Bull is ondertussen de leiding in het constructeurskampioenschap kwijtgeraakt aan McLaren en het ziet er niet naar uit dat Verstappen dat in zijn eentje nog goed kan maken. Ook al heeft Pérez een contract voor volgend jaar, nog niks is zeker over de rijdersbezetting bij de energiedrankfabrikant. "De Formule 1 is een meritocratie. Als de prestaties niet goed zijn, dan zijn contracten nutteloos. Aan het einde van het seizoen gaan we met elkaar om de tafel en nemen dan een besluit over wie de beste teamgenoot voor Verstappen is bij Red Bull", vertelde hoofdadviseur Helmut Marko tegenover F1-Insider vorige maand.

Veteraan in plaats van jongeling

De namen die vooral de ronde doen door de paddock als mogelijke opvolgers van Pérez zijn Liam Lawson en Franco Colapinto. Lawson komt momenteel uit voor Red Bull-zusterteam VCARB als vervanger van Daniel Ricciardo. Na een jaar niet in de auto te hebben gezeten, maakte de Nieuw-Zeelander op het Circuit of the Americas tien plekken goed om meteen punten te scoren. Colapinto maakt ondertussen bij Williams indruk als de vervanger van Logan Sargeant. Om te voorkomen dat ze een te onervaren en jonge coureur naast Verstappen moeten zetten in 2025, kan Red Bull er voor kiezen een veteraan in te zetten voor een soort tussenjaar. De naam die sinds kort opduikt is Valtteri Bottas. Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Gabriel Bortoleto voor Kick Sauber zal debuteren en dus is er geen ruimte meer voor Bottas op de grid. De Fin werd bij Mercedes echter als de ideale tweede coureur gezien ter ondersteuning van Lewis Hamilton. Dat Red Bull mogelijk de diensten van Bottas zou willen gebruiken, is misschien nog niet zo'n gek idee.

Rol van tweede coureur

"Als ik deze woorden tegen je zou zeggen: 'Valtteri Bottas tekent bij Red Bull'... Zouden jullie dat dan heel raar vinden?", begon Jennie Gow die al twintig jaar werkt in de motorsport en sinds 2011 in de Formule 1 als journalist, en voor de Britse tv en radio. Ze vervolgde tegenover haar mede-presentatoren bij The Fast and The Curious-podcast: "Ja, hè? Ik zie het aan jullie gezichten. Laten we zeggen dat Red Bull opzoek is naar een noodoplossing voor dat tweede stoeltje... Als je kijkt naar coureurs die de rol van tweede rijder op zich hebben genomen, die gewoon in dat stoeltje zitten en doen waar ze voor gevraagd zijn, dan is hij snel. Dat weten we. Hij speelt het teamspelletje heel goed. Als ze een noodoplossing zoeken, zodat ze hun jonge coureurs niet te vroeg hoeven promoveren, dan zou dit prima kunnen."

