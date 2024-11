In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een vurig statement vanuit de Grand Prix Drivers' Association, gericht aan de FIA. Namens álle Formule 1-coureurs hebben zij de FIA aangesproken op een aantal incidenten van de afgelopen weken. Verder heeft Red Bull een zeventienjarig talent vastgelegd, heeft een Britse krant onthuld wat Christian Horner en Helmut Marko in 2023 hebben verdiend, heeft diezelfde Horner gereageerd op de geruchten dat Carlos Sainz kans maakt bij Red Bull Racing en zou Williams een astronomisch bedrag vragen voor Franco Colapinto. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

GPDA slaat na scheld-soap met spijkerhard statement terug richting FIA

De Grand Prix Drivers' Association heeft vandaag namens de Formule 1-coureurs een statement naar buiten gebracht aan het adres van de FIA, waar een aantal controverses van de afgelopen tijd in worden aangehaald. Zo zijn de coureurs niet te spreken over de straf die Max Verstappen in Singapore kreeg opgelegd vanwege zijn taalgebruik, of het feit dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem de coureurs via de media toesprak over datzelfde onderwerp. Ook zijn er een aantal zaken uit het verleden aangehaald. Het statement van de Grand Prix Drivers' Association lezen? Klik hier.

Red Bull Junior Team neemt zeventienjarig talent van Alpine over

Formule 3-coureur Nikola Tsolov heeft de deur van het opleidingsprogramma van Alpine achter zich dichtgetrokken, om de overstap te maken naar het Red Bull Junior Team. Dat maakten beide partijen bekend via de officiële kanalen. Tsolov is nog relatief onbekend bij het grote publiek, maar volgens velen een van de grote talenten in opkomst. De jonge coureur brak in 2022 door in de singe-seaters, toen hij met een zeer grote voorsprong kampioen werd in de Spaanse Formule 4. De afgelopen twee jaar kwam hij ook al uit in de Formule 3, maar zonder grote successen. Meer lezen over de nieuwste aanwinst van Red Bull? Klik hier.

The Times onthult megasalarissen van Horner en Marko in 2023

Het recordseizoen van Red Bull Racing in 2023 heeft teambaas Christian Horner en topman Helmut Marko geen windeieren gelegd, zo meldt The Times. Het Britse dagblad heeft de salarissen van beide heren van afgelopen jaar onthuld. Volgens de journalist van dienst heeft Horner in 2023 10,7 miljoen euro verdiend. Een stijging van elf procent ten opzichte van de 9,6 miljoen euro van 2022. Marko zag zijn salaris zelfs verdubbelen van 4,2 miljoen euro in 2022, naar 8,4 miljoen euro in 2023. Meer lezen over de salarissen van Horner en Marko? Klik hier.

La Gazzetta dello Sport: 'Williams verlangt minimaal twintig miljoen voor Colapinto'

Er is de laatste weken natuurlijk een hoop te doen rondom Franco Colapinto en het gaat snel met de Argentijnse rookie. Het team van Red Bull zou serieus overwegen om een afkoopsom voor hem neer te zeggen om Williams overstag te laten gaan hem te laten vertrekken, maar dat loopt dan wel op tot een flink bedrag. Het prijskaartje van Williams bedraagt naar verluidt maar liefst twintig miljoen euro. Een flinke slok op een borrel voor Red Bull, want door de tegenvallende prestaties van Pérez lijkt men ook flink wat prijzengeld, ongeveer een vergelijkbaar bedrag van twintig miljoen, mis gaan lopen in het constructeurskampioenschap. Meer lezen over de vraagprijs van Williams voor Colapinto? Klik hier.

Sainz via speciale clausule naar Red Bull als teamgenoot Verstappen? Horner reageert

Carlos Sainz Jr. wordt recentelijk plots weer genoemd als mogelijke teamgenoot van Max Verstapenbij Red Bull Racing in 2025. De Oostenrijkse renstal lijkt afscheid te gaan nemen van Sergio Pérez en er wordt dan ook al druk gespeculeerd over zijn mogelijke vervanger. Red Bull-teambaas Christian Horner zegt reageert nu op de verhalen rondom Sainz."Er is altijd heel veel speculatie in de Formule 1-paddock", zo begint Horner zijn reactie op de Sainz-geruchten. "Carlos Sainz gaat volgend jaar een Williams-coureur zijn. Hij is een geweldige coureur en had een grote overwinning in Mexico recentelijk. Ik denk dat hij heel goed gaat zijn voor dat team", klinkt het. De volledige reactie van Horner op de Sainz-geruchten lezen? Klik hier.

