Er is de laatste weken natuurlijk een hoop te doen rondom Franco Colapinto en het gaat snel met de Argentijnse rookie. Het team van Red Bull zou serieus overwegen om een afkoopsom voor hem neer te zeggen om Williams overstag te laten gaan hem te laten vertrekken, maar dat loopt dan wel op tot een flink bedrag.

De opnieuw zeer teleurstellende Sergio Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. Ook in Brazilië kwam de geplaagde routinier weer niet echt denderend voor de dag. Red Bull zou op de achtergrond zelfs al aan het onderhandelen zijn met Colapinto, die door zijn goede prestaties sinds het instappen voor Logan Sargeant bij Williams grote interesse geniet.

Artikel gaat verder onder video

Twintig miljoen euro

Zo werd teambaas Christian Horner gepost toen hij zichzelf in Brazilië op vrijdag in de Williams-garage toonde en dat zorgde natuurlijk weer voor nóg meer geruchten rondom de talentvolle Argentijn. Ook het Italiaanse La Gazzetta dello Sport gaat er vanuit dat de Oostenrijkse formatie voor Colapinto gaat. De roze sportkrant stelt dat men maar wat graag Colapinto naast Yuki Tsunoda zou willen posteren om in dat geval Liam Lawson door te schuiven richting het hoofdteam voor een plekje naast Verstappen. Er zou alleen één struikelblok zijn: het prijskaartje van Williams bedraagt maar liefst twintig miljoen euro. Een flinke slok op een borrel voor Red Bull, want door de tegenvallende prestaties van Pérez lijkt men ook flink wat prijzengeld, ongeveer een vergelijkbaar bedrag van twintig miljoen, mis gaan lopen in het constructeurskampioenschap.

Sponsoren

Bovendien is het ook zo dat bij het laten gaan van Pérez, er ook een hoop trouwe Latijns-Amerikaanse sponsoren de deur bij Red Bull achter zich dichttrekken. Dat hoeft overigens geen groot probleem te zijn, want Colapinto kan inmiddels ook op veel interesse van potentiële sponsoren rekenen. Zo ook Carlos Slim, de steenrijke miljardair die ook achter Pérez zit. Het is overigens niet de eerste keer dat de prijs van twintig miljoen voor de Argentijn genoemd wordt in de media. Eerder al zei Jack Plooij in het Race Café hetzelfde: "Marko heeft vanmorgen een afspraak gehad en hij heeft tegen Vowles gezegd: 'Ik gooi twintig miljoen naar binnen, ik wil hem nu hebben. Klaar.' Een afkoopsom."

Gerelateerd