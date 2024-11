Formule 3-coureur Nikola Tsolov heeft de deur van het opleidingsprogramma van Alpine achter zich dichtgetrokken, om de overstap te maken naar het Red Bull Junior Team. Dat maakten beide partijen bekend via de officiële kanalen.

De zeventienjarige Nikola Tsolov maakte eerder deze week bekend dat hij volgend seizoen in de Formule 3 uit zal komen namens het team van Campos. Slechts één dag later maakte de Bulgaar ook wereldkundig dat hij het opleidingsprogramma van Alpine heeft verlaten. Een opvallende zet, maar inmiddels is de reden bekend: Tsolov heeft zich aangesloten bij het opleidingsprogramma van Red Bull Racing: het Red Bull Junior Team.

Wie is Nikola Tsolov?

Tsolov is nog relatief onbekend bij het grote publiek, maar volgens velen een van de grote talenten in opkomst. De jonge coureur brak in 2022 door in de singe-seaters, toen hij met een zeer grote voorsprong kampioen werd in de Spaanse Formule 4. De afgelopen twee jaar kwam hij ook al uit in de Formule 3, maar zonder grote successen. Ondanks drie overwinningen in het afgelopen seizoen werd hij slechts elfde. Tsolov kwam in 2024 uit voor ART Grand Prix.

