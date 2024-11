Het recordseizoen van Red Bull Racing in 2023 heeft teambaas Christian Horner en topman Helmut Marko geen windeieren gelegd, zo meldt The Times. Het Britse dagblad heeft de salarissen van beide heren van afgelopen jaar onthuld.

Het Formule 1-seizoen van 2023 werd op zeer indrukwekkende wijze gedomineerd door het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse grootmacht won 21 van de in totaal 22 verreden races, waarbij het negentien keer Max Verstappen was die als eerste over de streep kwam, en twee keer Sergio Pérez. Red Bull Racing werd logischerwijs met overmacht kampioen bij de constructeurs, terwijl Verstappen zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap binnensleepte.

Artikel gaat verder onder video

Schril contrast

Dat jaar staat in schril contrast met het seizoen van Red Bull Racing in 2024. De renstal wordt het hele jaar al geteisterd door interne onrust en vertrekken kopstukken, en heeft qua performance de voorsprong uit handen moeten geven aan het team van McLaren. De renstal is zelfs afgezakt naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Het is echter zeer waarschijnlijk dat Verstappen nog wel de wereldtitel uit het vuur weet te slepen.

Salarissen Christian Horner en Helmut Marko

Het seizoen van 2023 heeft teambaas Christian Horner en topman Helmut Marko geen windeieren gelegd op financieel gebied. Volgens het Britse dagblad The Times heeft Horner in 2023 10,7 miljoen euro verdiend. Een stijging van elf procent ten opzichte van de 9,6 miljoen euro van 2022. Marko zag zijn salaris zelfs verdubbelen van 4,2 miljoen euro in 2022, naar 8,4 miljoen euro in 2023.

Gerelateerd