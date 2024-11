Sainz via speciale clausule naar Red Bull als teamgenoot Verstappen? Horner reageert

Carlos Sainz Jr. (30) wordt recentelijk plots weer genoemd als mogelijke teamgenoot van Max Verstapen (27) bij Red Bull Racing in 2025. De Oostenrijkse renstal lijkt afscheid te gaan nemen van Sergio Pérez (34) - en er wordt dan ook al druk gespeculeerd over zijn mogelijke vervanger. Red Bull-teambaas Christian Horner zegt reageert nu op de verhalen rondom Sainz.

Dat Pérez vol onder druk staat bij Red Bull, is geen geheim. De Mexicaan weet al tijdenlang niet te leveren en heeft er mede voor gezorgd dat zijn team in het constructeurskampioenschap is weggezakt. Hoewel hij zelf stellig blijft volhouden volgend seizoen in de Red Bull te rijden naast Verstappen, klinken er vanuit de Oostenrijkse top andere geluiden. Dr. Helmut Marko en Horner hebben al meermaals laten doorschemeren dat Pérez op de schopstoel zit. Ook in gesprek met talkSPORT blijft Horner benadrukken dat er in de Formule 1 geleverd moet worden - en dat het anders einde verhaal is. Maar is Sainz ook een optie om Pérez op te volgen?

Kan Sainz vanwege clausule alsnog naar Red Bull?

Liam Lawson, Yuki Tsunoda en zelfs Franco Colapinto zijn al genoemd als mogelijke kandidaten om Pérez op te volgen bij Red Bull. Recentelijk duikt echter plots ook de naam van Sainz op. De Spanjaard, die na dit seizoen vertrekt bij Ferrari, werd in het verleden al in verband gebracht met een terugkeer op het oude nest, maar die verhalen konden de prullenbak in toen Sainz aankondigde naar Williams te vertrekken. De geboren Madrileen zou wel een clausule in zijn Williams-contract hebben laten opnemen waarin staat dat hij te allen tijde kan vetrekken als één van de topteams zich meldt. Horner werd gevraagd of Sainz inderdaad in beeld is om Pérez op te volgen, maar volgens de teambaas is dat voor 2025 niet het geval.

Sainz niet in beeld bij Red Bull voor 2025

"Er is altijd heel veel speculatie in de Formule 1-paddock", zo begint Horner zijn reactie op de Sainz-geruchten. "Carlos Sainz gaat volgend jaar een Williams-coureur zijn. Hij is een geweldige coureur en had een grote overwinning in Mexico recentelijk. Ik denk dat hij heel goed gaat zijn voor dat team." Maar wordt hij overwogen voor Red Bull? "Carlos Sainz? Nee. Carlos is gecommitteerd aan Williams; hij maakt geen deel uit van onze plannen voor volgend jaar", aldus Horner.