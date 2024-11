Na in Brazilië opnieuw een teleurstellende race te hebben verreden, lijkt het inmiddels toch erg onwaarschijnlijk dat Sergio Pérez volgend seizoen nog in een auto van Red Bull Racing zit. Maar welke coureurs maken er kans om de nieuwe teammaat van Max Verstappen te worden?

Het is een publiek geheim dat Sergio Pérez een dramatisch seizoen verrijdt. Die exacte woorden sprak de Mexicaan zelfs zelf ook enige tijd geleden uit. Met nog drie races te gaan staat de Mexicaan met 151 punten op de achtste plaats in het wereldkampioenschap, terwijl teammaat Max Verstappen met 393 punten erg dicht bij zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap is. In de afgelopen zeven races - sprintraces daargelaten - heeft Pérez slechts negentien punten gescoord. Verstappen was in diezelfde zeven races goed voor 102 punten.

Einde verhaal voor Pérez?

Met een achterstand van 49 punten op McLaren en dertien punten op Ferrari in het constructeurskampioenschap, had de situatie er heel anders uit kunnen zien, als ook Pérez consistent goede punten zou scoren. Met verschillende interessante en goed presterende kandidaten, lijkt het dan ook steeds onwaarschijnlijker dat Red Bull Racing in 2025 nog vast blijft houden aan Pérez. Zelfs teambaas Christian Horner, die het tot voor kort steevast op bleef nemen voor de 34-jarige coureur, sprak laatst uit "dat het wellicht tijd wordt om een moeilijke beslissing te nemen." Maar wie maken er aanspraak op het zitje naast Verstappen?

Een coureur die al jaren 'kanshebber' is, maar nog nooit daadwerkelijk dicht bij een zitje bij Red Bull Racing is geweest, is Yuki Tsunoda. De 24-jarige Japanner is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van zusterteam Visa Cash App RB en heeft zich sinds zijn debuut ontwikkeld als een snelle en consistente coureur. Toch lijkt hij nooit de voorkeur van Horner en Red Bull-topman Helmut Marko te genieten. Hij verreed zelfs nog nooit een test voor de grootmacht, al komt daar eind dit jaar in Abu Dhabi verandering in. Op het lijstje met mogelijkheden, staat hij in ieder geval sowieso.

Liam Lawson

Liam Lawson maakte in 2023 al indruk bij VCARB als invaller van Daniel Ricciardo, en doet ook sinds zijn rentree in de Verenigde Staten goede zaken voor zichzelf. De 22-jarige Nieuw-Zeelander maakt het seizoen af als teammaat van Tsunoda na het ontslag van diezelfde Ricciardo en reed tijdens zijn 'debuut' in Texas vanuit de achterhoede naar de negende plaats. In Brazilië hield hij zijn hoofd koel en scoorde opnieuw twee punten voor het team. Dat de Red Bull-topman van hem gecharmeerd is, is een publiek geheim. Om kans te maken op het zitje naast Verstappen, zal hij in de aanstaande triple header echter eerst moeten laten zien, Tsunoda écht de baas te zijn.

Franco Colapinto

Een andere grote verrassing van dit seizoen is Franco Colapinto. De 21-jarige Argentijn werd na de Grand Prix van Zandvoort door Williams-teambaas James Vowles uit de Formule 2 geplukt, om het seizoen in de Formule 1 af te maken als vervanger van de op staande voet ontslagen Logan Sargeant. Colapinto maakt sindsdien grote indruk met zijn prestaties en dat heeft ook de interesse van Red Bull gewekt. Zowel Horner als Marko hebben uitgesproken dat de Argentijn een goede toevoeging aan het team zou zijn, al lieten ze buiten beschouwing of hiermee Red Bull Racing of VCARB werd bedoeld. Daarnaast behoort Colapinto tot het opleidingsprogramma van Williams, en dus zal Red Bull de knip moeten trekken om hem los te weken bij de Britse formatie.

Carlos Sainz moet eind dit jaar bij Ferrari vertrekken om plaats te maken voor de komst van Lewis Hamilton, en heeft inmiddels onderdak gevonden bij het team van Williams, waar hij nota bene volgend seizoen het zitje van Colapinto overneemt. Toch wordt hij in het geruchtencircuit plotseling regelmatig genoemd als kanshebber bij Red Bull Racing. Sainz komt oorspronkelijk uit het opleidingsprogramma van de Oostenrijkse grootmacht en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als consistente coureur in de kop van het veld. Horner heeft echter al gezegd dat dit erg onwaarschijnlijk is, aangezien Sainz inmiddels over een contract voor 2025 beschikt.

En dat tot slot, en ook meteen het meest onwaarschijnlijk: Valtteri Bottas. Het contract van de ervaren Fin bij Kick Sauber is niet verlengd, en dus is de tienvoudig racewinnaar onderweg naar de uitgang in de Formule 1. Toch zou hij op papier een goede match voor Red Bull Racing kunnen zijn. In zijn tijd bij Mercedes heeft Bottas laten zien te kunnen leven met de rol van tweede coureur, terwijl hij nooit ontzettend veel onderdeed aan grootheid Lewis Hamilton. Eén derde van de keren wist hij de zevenvoudig wereldkampioen zelfs te verslaan in de kwalificatie, iets wat van Pérez ten opzichte van Verstappen niet gezegd kan worden.

