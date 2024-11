Steward Herbert reageert op Jos Verstappen, Britse journalisten slaan terug naar Max | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Twee dagen na de veelbewogen Grand Prix van São Paulo valt er nog altijd genoeg te zeggen en te schrijven over de uiterst bijzondere rit op het circuit van Interlagos. Bernie Ecclestone pakte bijvoorbeeld meteen na de ongelofelijke rit van Max Verstappen de telefoon erbij voor een belletje naar Christian Horner om zijn bewondering over de Nederlander uit te spreken. Aan de andere kant was het Johnny Herbert, de veelbesproken steward, die weer eens van zich liet horen. Ook de Britse media sloeg terug na Verstappen zijn opmerking over de afwezige Britse journalisten in de persconferentie na zijn zege.

Artikel gaat verder onder video

Marko zag "foutloze" Verstappen perfecte antwoord geven in Brazilië: "Kunnen we van Norris niet zeggen"

Helmut Marko laat optekenen dat Max Verstappen met zijn optreden in de Grand Prix van Brazilië heeft laten zien wie de echte kampioen is, terwijl volgens de Oostenrijker van Lando Norris niet gezegd kan worden dat hij foutloos reed. "Max was aan het vliegen. Hij was foutloos en dat konden we van Lando Norris niet zeggen. Of dit een gigantische stap richting de titel is? Nee, ik denk dat dit de titel ís", horen we Marko zeggen. Meer lezen over de uitspraken van Helmut Marko? Klik hier.

Ecclestone compleet overdonderd door Verstappen en belt direct met Horner

Bernie Ecclestone (94) heeft met zijn leeftijd en als oud-eigenaar van de Formule 1 de allergrootste coureurs uit de geschiedenis voorbij zien komen. Toch werd de Brit afgelopen zondag in Brazilië overdonderd door wat hij zag van Max Verstappen, die van plek zeventien naar de overwinning reed in de regen. Ecclestone pakte direct de telefoon en belde Christian Horner. Meer lezen over de actie van Bernie Ecclestone? Klik hier.

Croft lanceert tirade tegen Verstappen tijdens GP São Paulo: 'Dat is zo frustrerend aan Max'

Max Verstappen moet ondanks zijn huzarenstukje in de F1 Grand Prix van São Paulo kritiek dulden van David Croft. De commentator van Sky Sports F1 vindt dat de Red Bull Racing-coureur zich nog steeds moet aanpassen vanwege de straffen die hij eerder heeft gekregen. "Het is typisch Verstappen", begon Croft tijdens de race op het circuit van Interlagos. "Dit is het soort manier van rijden uit zijn racecarrière waarvan we opnieuw en opnieuw kunnen genieten", zo begint hij. Meer lezen over de uitspraken van David Croft? Klik hier.

Herbert wil niets weten van kritiek: 'Norris en Brown vonden het ook een penalty'

FIA-steward en voormalig coureur Johnny Herbert snapt weinig van de recente beweringen dat hij partijdig zou zijn ten voordele van Britse coureurs, en specifiek ten voordele van McLaren. Jos Verstappen was onlangs kritisch over Herbert, zonder de Brit bij naam te noemen, en denkt dat hij niet onpartijdig kan zijn als voormalig coureur met banden met bepaalde teams. Meer lezen over wat veelbesproken steward Johnny Herbert zegt? Klik hier.

Buxton en Croft reageren op Britse media-grap Verstappen: "Ik ben er al jaren niet geweest"

Max Verstappen deelde zondag na zijn eclatante zege tijdens de Grand Prix van São Paulo een rake opmerking aan het adres van de Britse media uit in de perszaal. Die lijkt aardig aangekomen te zijn, want onder meer Will Buxton en David Croft reageren en leggen uit waarom zij niet aanwezig waren tijdens het perspraatje. Beide heren leggen ongeveer min of meer hetzelfde uit: het is voor de media handiger om in de media-pen quotes te gaan halen. Meer lezen over de reactie vanuit de Britse media? Klik hier.

Gerelateerd