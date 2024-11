Max Verstappen moet ondanks zijn huzarenstukje in de F1 Grand Prix van São Paulo kritiek dulden van David Croft. De commentator van Sky Sports F1 vindt dat de Red Bull Racing-coureur zich nog steeds moet aanpassen vanwege de straffen die hij eerder heeft gekregen.

Verstappen lag na de herfststop onder vuur vanwege zijn rijgedrag. Omdat hij simpelweg niet de auto had om Lando Norris, die tot de race in Brazilië steeds dichterbij kwam in de puntenstand, achter zich te houden, moest hij tot op het randje verdedigen. In de Grand Prix van de Verenigde Staten haalde de McLaren-coureur hem buiten de baan in. Norris kreeg een tijdstraf van 5 seconden, maar het merendeel van de coureurs vond dat de richtlijnen van het racen veranderd moesten worden, omdat Verstappen hem buiten de witte lijnen had geduwd. De Limburger zette in Mexico-Stad nog een tandje bij. Hij duwde Norris twee keer van de baan en moest het bekopen met twee tijdstraffen van ieder 10 seconden.

Wel of geen masterclass?

In Brazilië hoefde hij zijn spiegels niet meer in de gaten te houden. Verstappen hoefde juist alleen maar vooruit te kijken. Hij reed vanaf P17 op de grid naar voren en won uiteindelijk met een voorsprong van bijna 20 seconden op de Alpines van Esteban Ocon en Pierre Gasly. Hij is pas de vijfde coureur ooit om vanaf die positie, of lager op de grid, een Grand Prix te winnen. Terwijl Karun Chandhok het een 'masterclass' noemde, was zijn Sky Sports-collega nog altijd minder enthousiast over de drievoudig wereldkampioen.

"Het is typisch Verstappen", begon Croft tijdens de race op het circuit van Interlagos. "Dit is het soort manier van rijden uit zijn racecarrière waarvan we opnieuw en opnieuw kunnen genieten. Waar de frustratie over Max soms ligt, is dat hij ook dingen doet die je niet zo leuk kan vinden. Maar ik wil daar niet te lang bij stilstaan. Dat is gewoon een beetje het raadsel achter Max Verstappen. Naast zijn uitmuntendheid komt ook soms een beetje een koppige veerkracht van strijdlust naar voren. Terwijl hij denkt dat het misschien bewonderenswaardig is, is hij geen spat veranderd sinds zijn debuut. Soms als je er voor bestraft wordt, moet je je toch een beetje aanpassen, anders blijft het gebeuren."