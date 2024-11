De Franse sportkrant L'Équipe komt woorden tekort om de prestaties van Max Verstappen in Brazilië te beschrijven. Op bijna poëtische wijze wordt de loftrompet gestoken over de Red Bull-coureur, die volgens de krant iets heeft gedaan wat door menigeen als onmogelijk werd beschouwd. 'Zijn talent is alles behalve menselijk', klinkt het.

Een magistraal optreden op Interlagos heeft Verstappen louter lof bezorgd in de afgelopen dagen. Iedereen heeft moeten erkennen dat de Nederlander als een ware kampioen over het circuit ging in Brazilië. Hij begon vanaf plek zeventien, maar nam de overwinning mee naar huis. Lando Norris kon alleen maar met lede ogen toezien hoe zijn droom op de wereldtitel aan diggelen werd gereden. Zelfs in Frankrijk, waar men vooral in de ban is van het dubbele Franse podium van Pierre Gasly en Esteban Ocon, kan men het niet laten in de pen te klimmen om de prestaties van Verstappen in São Paulo te bejubelen. L'Equipe ging zelfs de poëtische kant op om het optreden van de Red Bull-coureur te beschrijven.

Verstappen is niemand op aarde iets verschuldigd

"Deze geweldige overwinning van Max Verstappen gisteren [zondag], die hem gevaarlijk dicht bij de titel brengt, dankt niets aan stervelingen", zo begint de Franse krant. "Allereerst omdat hij niemand op deze aarde iets verschuldigd is. Behalve zijn talent, dat alles behalve menselijk is. De manier waarop hij nooit bezwijkt onder de druk, nooit verzwakt - zelfs niet als alles misgaat - en rijdt als geen ander wanneer alles onmogelijk lijkt."

Verborgen plan komt niet van FIA, maar van God

Vervolgens gaat de krant ook nog in op de recente geruchten dat de FIA een plan zou beramen om Verstappen zo lang mogelijk van z'n titel af te houden om de spanning hoog te houden. "Als er een verborgen plan is om dit seizoen een kampioen te kronen, zoek dat dan niet bij de FIA. Kijk eerder naar boven, naar die wolken die het circuit het hele weekend omhuld hebben. Noem het het lot, God, of zelfs Senna. Zo sterk was zijn aanwezigheid, dat hij deze editie verlichtte, die we ons buitengewoon hadden voorgesteld en die al onze verwachtingen overtrof", zo klinkt het.

