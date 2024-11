Ecclestone compleet overdonderd door Verstappen en belt direct met Horner

Bernie Ecclestone (94) heeft met zijn leeftijd en als oud-eigenaar van de Formule 1 de allergrootste coureurs uit de geschiedenis voorbij zien komen. Toch werd de Brit afgelopen zondag in Brazilië overdonderd door wat hij zag van Max Verstappen, die van plek zeventien naar de overwinning reed in de regen. Ecclestone pakte direct de telefoon en belde Christian Horner.

Ruim veertig jaar stond hij aan het roer van de koningsklasse van de autosport. Ecclestone zag de allergrootste coureurs in actie komen, van Ayrton Senna tot Michael Schumacher en van Jackie Stewart tot Lewis Hamilton. Toch stond de miljardair afgelopen zondag op de banken te klappen voor Verstappen. De masterclass van de Nederlander in de regen op Interlagos was iets dat Ecclestone maar zelden had gezien in zijn lange carrière als Formule 1-topman. Toen Verstappen, die was gestart vanaf plek zeventien, als winnaar over de streep kwam, greep Ecclestone direct naar zijn telefoon. Een belletje richting Red Bull-teambaas Horner volgde.

Verstappen 'één van allerbesten ooit gezien' aldus Ecclestone

Verstappen haalde in de openingsfase al meerdere coureurs in en schoof op naar de top tien. Vervolgens zette hij zijn weg naar boven door en wist hij zelfs de race te winnen. Het was niet alleen een sensationele race, maar ook de genadeklap voor titelrivaal Lando Norris. Door het oppermachtige optreden van Verstappen kan de McLaren-coureur het kampioenschap vrijwel definitief vergeten. Ecclestone zag Verstappen iets doen dat zelden werd vertoond en belde Horner om hem te complimenteren. "Bernie belde me na de race en zei: 'Ik heb alle groten gezien, en dit is één van de allerbesten die ik ooit heb gezien'", zo vertelde Horner na afloop van de race volgens het Britse The Mirror.

Groot compliment van iemand als Ecclestone

Dat iemand als Ecclestone zo'n compliment uitdeelt, zegt volgens Horner veel. Hij verwijst naar het feit dat de miljardair met zijn 94 jaar immers al het nodige heeft gezien en meegemaakt in de F1. "Hij is iets ouder dan ik en heeft iets meer gezien, dus dat zijn veel credits [die je dan krijgt, red.] van iemand zoals hij", aldus Horner.

