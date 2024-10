Max Verstappen domineert de laatste weken de krantenkoppen en dan voornamelijk vanwege zijn titelstrijd met Lando Norris en de daarbij horende harde gevechten. Ferrari boekt ondertussen uitstekende resultaten, maar vliegt daarmee een beetje onder de radar. Teambaas Frédéric Vasseur vindt dat wel prima.

De pers lijkt momenteel volledig op te gaan in de strijd tussen Verstappen en Norris - en dat is niet zo gek. Norris heeft plots de betere auto en kan het Verstappen nog lastig maken in zijn jacht op de wereldtitel. Daarnaast komen de twee recentelijk regelmatig met elkaar in aanvaring op het circuit en daarbij wordt het reglementenboek niet altijd nageleefd. In Austin en Mexico werden er straffen uitgedeeld en de pers ging naderhand flink los op deze gevechten. Ondertussen boekt Ferrari ineens uitstekende resultaten, maar dit blijft door de intense strijd tussen Verstappen en Norris redelijk onder de radar. Vasseur vindt het wel prima.

Ferrari laat de pers bezig zijn met Verstappen en Norris

Vasseur stelt dat het goed is voor Ferrari dat Verstappen de kranten domineert. Hij noemt het een "perfecte situatie" voor zijn team. "Zolang jullie allemaal bezig zijn met Max en Norris, is dat perfect voor ons", zo zei hij tegenover de verzamelde media. "Je kunt je concentreren op het gevecht tussen Toto (Wolff) en Christian (Horner), tussen Zak (Brown) en Christian of tussen Lando en Max, zolang wij maar onder de radar blijven. Hierdoor kunnen we ons volledig concentreren op waar we mee bezig zijn. Voor het team en de coureurs is dit de perfecte situatie."

Ferrari doet goede zaken op achtergrond

En daar lijkt Vasseur gelijk in te hebben. Sinds de strijd tussen Norris en Verstappen tot ontbranding is gekomen in Austin, heeft Ferrari goede zaken gedaan. Ze scoorden een één-twee in de VS en wonnen ook afgelopen zondag in Mexico. In het constructeurskampioenschap zijn ze inmiddels ook aan Red Bull voorbij en koersen ze zelfs af op een eventuele titel. "Het is duidelijk dat wij ons niet laten afleiden. We concentreren ons op wat we met de auto doen en op het managen van het team."

