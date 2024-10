Verstappen na Mexico: 'Dít is wat ik volgende keer anders zal doen'

Max Verstappen (27) ontving tijdens de Grand Prix van Mexico een dubbele tijdstraf van in totaal 20 seconden, maar de Nederlander is geenszins van plan zijn aanpak te veranderen. Als hij de vraag krijgt of hij voortaan dingen anders gaat aanpakken, zegt hij dat hij de volgende keer graag wat drinken wil tijdens z'n pitstop.

De Verstappen van vroeger zou compleet door het lint zijn gegaan wanneer hij een dubbele tijdstraf opgelegd kreeg, maar de regerend wereldkampioen lijkt er tegenwoordig - misschien ook gesteund door zijn voorsprong in het kampioenschap - niet zoveel meer om te geven. Op de boordradio reageerde hij behoorlijke kalmpjes en ook na afloop had Verstappen geen zin om te vloeken en tieren over wat de stewards hem hadden aangedaan. Hij accepteerde zijn straf en was niet van plan "te gaan lopen huilen", zo zei hij. Maar iets veranderen aan zijn rijstijl? Nee, dat zit niet in de aard van het beestje.

Artikel gaat verder onder video

Dit is het gigantische vermogen van Max Verstappen in 2024Lees meer

Verdedigen Verstappen veelbesproken onderwerp

Verstappen ligt recentelijk behoorlijk onder vuur vanwege zijn manier van verdedigen. In Austin werd er al veel over gesproken en ook in Mexico was het weer hét onderwerp van gesprek. Verstappen werd hard aangepakt door de stewards, want zij gaven hem tot twee keer toe een tien seconden tijdstraf voor zijn momenten met titelrivaal Lando Norris. Na afloop verscheen Verstappen in het zogenoemde 'vierkantje' bij de pers en kreeg hij de vraag of hij gezien de uitgedeelde straffen het de volgende keer iets anders aan ging pakken.

Verstappen wil drankje pakken bij volgende tijdstraf

Verstappen reageerde gevat: "Misschien [dat ik de volgende keer] een drankje erbij pak tijdens de pitstop. Ik bedoel, de motor stond uit voor 20 seconden, dus ik had er genoeg tijd voor." In een ander interview gaf Verstappen ook al met een knipoog aan de volgende keer te mikken op een 30 seconden tijdstraf. Hij lijkt zijn aanpak dus niet te gaan veranderen.

Gerelateerd