Max Verstappen deelde zondag na zijn eclatante zege tijdens de Grand Prix van São Paulo een rake opmerking aan het adres van de Britse media uit in de perszaal. Die lijkt aardig aangekomen te zijn, want onder meer Will Buxton en David Croft reageren en leggen uit waarom zij niet aanwezig waren tijdens het perspraatje.

Verstappen is de laatste weken behoorlijk vaak de boeman gebleken en met name de Britse media leken het gemunt te hebben op de drievoudig wereldkampioen. Vlak na zijn ongekende rit op het circuit van Interlagos, waar Verstappen voor het eerst sinds Spanje dit jaar weer wist te winnen, besloot hij de klaarblijkelijk afwezige Britse journalisten op een koekje van eigen deeg te trakteren: "Ik heb een klein vraagje. Ik waardeer het dat jullie er allemaal zijn, maar ik zie helemaal geen Britse pers. Moesten ze rennen naar het vliegveld of iets? Of weten ze niet waar de persconferentie is?", zo grapte hij, tot hilariteit van de wél aanwezige journalisten.

Will Buxton

Die opmerking lijkt raak geweest te zijn, want meerdere personen die onder de noemer Britse media vallen, reageren nu op X. Buxton probeert uit te leggen waarom hij én sommige collega's verstek laten gaan tijdens zo'n persconferentie na de race: "Ik ben al jaren niet in een persconferentie na de race geweest omdat ik altijd een uitzending heb. Voor de geschreven pers is het na de race hectisch in de mediapen en met ad-hoc interviews van teambazen die in de paddock plaatsvinden. Tijdens mijn dagen als schrijfjournalist zocht ik altijd balans tussen het halevan quotes in de paddock tegenover het stellen van een vraag in de persconferentie, terwijl je weet dat er altijd een transcript daarvan gepubliceerd wordt. Dan is de paddock vaak een logischer gebruik van de tijd." Ook stipt hij bovendien nog aan dat het kan veranderen als er een Britse coureur in de top drie eindigt of wanneer er iets controversieels gebeurt.

David Croft

Ook Sky Sports-commentator David Croft laat zich horen: "Soms zit er meer achter een verhaal dan alleen een korte samenvatting of een kans om mensen aan te vallen vanwege hun vermeende van Britse subjectiviteit. Omdat het een persconferentie voor geschreven media is, ga ik daar nooit heen. Maakt niet uit wie er gewonnen heeft. De persconferenties op donderdag zijn voor uitzending én geschreven media. Ik wil het duidelijk maken voor de mensen dat deze quotes voor iedereen beschikbaar komen. Daarom zijn journalisten andere verhalen aan het zoeken in de gedachte dat ze toch niks missen op de persconferentie van de FIA.

