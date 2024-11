Max Verstappen is door Christian Horner vergeleken met Ayrton Senna na een openingsronde in de F1 Grand Prix van São Paulo waarin hij bijna de helft van het veld passeerde. De legendarische Braziliaan maakte een soortgelijke start mee in 1993.

In de kwalificatie op het circuit van Interlagos strandde Verstappen al in Q2. Door de rode vlag die werd veroorzaakt door de crash van Lance Stroll, kon de kampioenschapsleider zijn rondetijd niet meer verbeteren. Het zou uiteindelijk P17 op de grid worden na de straf voor het verwisselen van de verbrandingsmotor. Verstappen lag na de eerste bocht van de tweede ronde al in de punten door Franco Colapinto, Ollie Bearman, Valtteri Bottas, de spinnende Sergio Pérez en Lewis Hamilton in te halen. De Limburger won de race uiteindelijk na een oppermachtige laatste stint, waarin hij een voorsprong opbouwde van bijna 20 seconden op de Alpines van Esteban Ocon en Pierre Gasly.

Lap of the Gods

Horner vergeleek de start van Verstappen met die van Ayrton Senna in de Europese Grand Prix van 1993 op Donington Park, wat bekend staat als 'de ronde der goden'. "Het was een emotionele achtbaan, omdat we wisten dat we een goede auto hadden", vertelde de Red Bull Racing-teambaas tegenover de aanwezige media in Brazilië. "Met hoe Q2 verliep, waren we gewoon heel erg ongelukkig. Dus, nadat je voor de vijf plaatsen gridstraf hebt gekozen met de motor, weet je dat je op de voorlaatste rij van de startopstelling staat, P17. Dan moet je je concentreren op de race die voor je ligt."

"De mentale kracht en houding van Max om daar mee om te gaan is uitmuntend", vervolgde de Brit. "Ik vond zijn start echt spectaculair. En die eerste ronde was bijna net zo goed als Donington 1993, langs de buitenkant van bocht 3. Volgens mij heeft hij... zes auto's ingehaald in de eerste ronde? En vervolgens was hij de enige auto die vooruitgang boekte, die een voor een auto's kon inhalen onder het remmen voor bocht 1."

The greatest lap in #F1 history? 🤯#OnThisDay in 1993, Ayrton Senna danced through the pack from P5 to P1 🕺 pic.twitter.com/1FoAyMpqH9 — Formula 1 (@F1) April 11, 2020

