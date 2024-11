Sergio Perez wist in het sprintweekend van de Grand Prix van Sao Paulo een enkel puntje te sprokkelen op zaterdag, maar eindigde de hoofdrace slechts op de elfde plaats. De Mexicaan, die onder grote druk ligt bij Red Bull Racing, beschreef zijn Grand Prix dan ook als "een grote ramp", maar zei er wel bij dat het op een ander gebied een van de beste weekenden van het jaar was.

2024, zacht gezegd, is niet het jaar van Checo Pérez. Hij begon het jaar goed met vier podiumplekken in de eerste vijf Grands Prix, waaronder drie tweede plekken achter Max Verstappen. Sindsdien is het hard bergafwaarts gegaan. Sinds begin mei wist Pérez niet in de top vijf te finishen, en terwijl zijn teamgenoot 62 punten los staat bovenaan het klassement, moet de 34-jarige coureur het met de achtste plek doen. De geruchten worden met de dag sterker over zijn toekomst - zo zouden Liam Lawson en Franco Colapinto kandidaten zijn om het stoeltje over te nemen, ondanks dat Pérez volgend jaar nog vastligt.

Een grote ramp, niets werkte

Zijn prestatie tijdens de Grand Prix van Sao Paulo zal Pérez niet hebben geholpen om zijn positie te versterken. De Mexicaan startte buiten de top tien, en spinde vroeg in de race zonder contact met een andere auto de hebben gemaakt. De Mexicaan kijkt terug op een ongelukkige sessie. "Dit was een ramp", zo wordt Pérez geciteerd door Motorsport.com. "We wisten niet dat we [na de gestaakte start] banden konden wisselen en toen we dat wel doorhadden was het te laat. Ik startte daarom op hele koude banden. Ik reed op een gegeven moment met niemand voor me en raakte een plas water. We boekten [daarna] progressie en toen na de rode vlag moesten we weer opnieuw beginnen. Bij de herstart zag ik niks, maar gelukkig konden we opklimmen. Ik kwam aan bij Liam [Lawson] en we raakten elkaar weer in bocht 1. Ik schoot daarna in bocht 4 rechtdoor en verloor daar een plek aan Lewis [Hamilton]. Het was een grote ramp, niets werkte."

Een van onze sterkste weekenden

Toch blijft Pérez positief met een oog naar de aankomende drie races. Met vlagen was hij erg snel, ook in de vrije training, en hoopt dit aspect van zijn weekend door te kunnen zetten naar de aankomende triple header die het seizoen afsluit, te beginnen met de Grand Prix van Las Vegas over twee weken. "Dit was op het gebied van pace een van onze sterkste weekenden. Vanaf het moment dat we met de auto de baan op gingen in VT1 waren we direct competitief. Ik denk dus dat we hier veel competitiever waren. Hopelijk komt het momentum een keer onze kant op."