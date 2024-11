Red Bull Racing zal zeer binnenkort een knoop moeten doorhakken met betrekking tot haar line-up voor 2025. Max Verstappen blijft nog minimaal één seizoen aan boord, maar wie gaat er naast hem rijden? Op dit moment is dat nog Sergio Pérez, maar de Mexicaan komt week na week onder meer druk te staan. Christian Horner sorteert alvast voorzichtig voor op een exit.

Over Verstappen hoeft Red Bull in ieder geval voor 2025 nog niet na te denken. De Nederlander blijft sowieso komend seizoen aan boord, al is het wel de vraag wat hij - ondanks het tot medio 2028 doorlopende contract - daarna gaat doen bij ingang van de nieuwe reglementen. Dat is echter voor latere zorg. Een knoop die het team uit Milton Keynes wel binnen enkele weken moet doorhakken, is die van de positie van Pérez. De coureur uit Guadalajara verkeert voorzichtig gezegd niet in z'n allerbeste vorm en staat flink onder druk. Horner heeft al meermaals aangegeven zijn prestaties in de weegschaal te leggen en deed dit in Brazilië opnieuw.

Pérez overtuigd van aanblijven, Red Bull denkt er anders over

Waar Pérez week na week blijft herhalen dat hij 'gewoon' Red Bull-coureur is in Vegas, Qatar, Abu Dhabi en ver daarna, klinken er vanuit het management van de energiedrankgigant andere geluiden. Noch Horner, noch Marko willen de toekomst van de Mexicaan op korte termijn garanderen. Na de Grand Prix van Mexico zei eerstgenoemde al dat er binnenkort misschien "moeilijke beslissingen" moeten worden genomen. In Brazilië deed Horner, na wederom een uiterst matig optreden van Pérez, een nieuwe duit in het zakje. Volgens Horner moet men "naar de feiten kijken" - en die spreken nou niet bepaald in het voordeel van Pérez.

Red Bull 'kijkt naar de feiten' in situatie Pérez

"Ik denk dat alles in het leven subjectief is en dat je naar de feiten moet kijken", zo sprak Horner klare taal na afloop van de race op Interlagos. "We werken hard met Checo, hij heeft dit weekend ook een chassiswissel gehad. Ik vond dat hij gisteren [tijdens de Sprint, red.] een goede race reed, maar vandaag [zondag, red.] was het niet zijn dag."

Horner bekijkt drie coureurs met bovengemiddelde interesse

Maar wie kan het stokje (lees stoeltje) dan over kan nemen van Pérez? "Sergio Pérez is onze huidige coureur. Liam Lawson deed het vandaag weer super en Yuki [Tsunoda, red.] ook. Liam in het bijzonder, gezien zijn ervaring", zo lijkt de Nieuw-Zeelander een klein streepje voor te hebben. "Franco [Colapinto, red.] is ook een talent. Dus je houdt natuurlijk altijd de markt in de gaten en kijkt hoe de zaken zich ontwikkelen", aldus Horner.

