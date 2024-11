De kans wordt groter en groter dat we Max Verstappen vandaag niet meer in actie gaan zien op het circuit van Interlagos in Brazilië. Door de aanhoudende regen heeft de FIA de starttijd van de kwalificatie al meermaals uitgesteld. Veel verder uitstellen gaat niet, want bij zonsondergang mag er niet meer geracet worden.

De kwalificatie zou om 19:00 uur (Nederlandse tijd) van start gaan in São Paulo, maar kort voor aanvang werd het snel pikkedonker boven het circuit. Het begon hevig te regenen en deze neerslag hield urenlang aan. De FIA voelde zich genoodzaakt de kwalificatie uit te stellen en vervolgens deed de autosportbond dit nog een paar keer. Steeds weer krijgen de coureurs, teams en fans te horen dat de kwalificatie wederom met een kwartier is uitgesteld. Het uitstellen houdt echter een keer op, want als de zon ondergaat in Brazilië mag er niet meer geracet worden. En dat moment komt in hoog tempo dichterbij.

Klok tikt in het nadeel van Formule 1 op Interlagos

De zon gaat om 22:21 uur Nederlandse tijd onder in São Paulo. Om een volledige kwalificatiesessie af te kunnen werken, moet de kwalificatie uiterlijk om 21:20 uur van start gaan. En dan alsnog kan de sessie alleen in zijn volledigheid verreden worden als er geen onderbrekingen zijn, bijvoorbeeld door een rode vlag. De FIA zou nog iets meer speling voor zichzelf kunnen creëren door alleen een Q1 of alleen een Q1 en Q2 te rijden. Hierdoor kan de kwalificatie nog iets verder uitgesteld worden en wordt de uitslag van de laatste 'Q' bepalend voor de startopstelling van de Grand Prix van morgen.

Wat als FIA definitieve streep zet door F1-kwalificatie in Brazilië?

Mocht de FIA er niet in slagen de kwalificatie door te laten gaan, dan wordt de sessie opgeschoven naar zondagochtend, hoogstwaarschijnlijk om 14:00 uur Nederlandse tijd. Op zondag staat er echter ook regen op het programma en dus kan dit wel eens kopzorgen opleveren voor de Formule 1. Wat gebeurt er als er helemaal niet gekwalificeerd kan worden? Dat lees je hier én hier.

