Vooralsnog is het even de vraag of er vandaag - of morgenochtend - nog gekwalificeerd gaat worden voor de Grand Prix van Brazilië. Mocht de sessie volledig geschrapt worden, is dat slecht nieuws voor Max Verstappen.

Vanwege de plotselinge extreme regenval boven het circuit van Interlagos in Brazilië, is de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo nog niet van start gegaan. Tot op heden heeft de FIA de sessie telkens met een kwartier uitgesteld, maar vanwege het ondergaan van de zon boven de baan, begint de tijd te dringen. Volgens de laatste update gaat de kwalificatie 'waarschijnlijk' om kwart voor negen Nederlandse tijd van start, maar dat is al de vierde keer dat de sessie vooruitgeschoven wordt.

Mogelijk slecht nieuws voor Verstappen

Mocht de sessie vandaag niet meer verreden kunnen worden, zal de kwalificatie in in principe naar zondagochtend verplaatst worden. Naar verwachting zal de kwalificatie dan rond 14:00 uur Nederlandse tijd verreden worden. Mocht dit echter ook niet door kunnen gaan - ook op zondag wordt er veel regen verwacht - geldt doorgaans de uitslag van de eerste vrije training als startopstelling. Dat zou erg slecht nieuws zijn voor Max Verstappen. De Nederlander klokte slechts de vijftiende tijd, en krijgt bovendien een gridstraf van vijf plaatsen. Lando Norris zal dan vanaf pole beginnen.

