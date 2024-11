Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in Brazilië

Het sprintweekend in Brazilië is in volle gang en vrijdagavond is de kwalificatie voor de verkorte race op het Autódromo José Carlos Pace verreden. McLaren domineerde met een een-tweetje en verdedigend kampioen Max Verstappen wist de vierde tijd op het bord te rijden.

Oscar Piastri was tijdens de sprintkwalificatie uiteindelijk de snelste. Teamgenoot Lando Norris bezet eveneens de eerste startrij, maar dan vanaf P2. Charles Leclerc liet zien dat Ferrari de papieren ook goed voor elkaar heeft in São Paulo met zijn behaalde derde startplek en voor Verstappen zat er niet meer in dan een vierde stek. Carlos Sainz (P5) en George Russell (P6) bezetten de derde startrij. Pierre Gasly wist te verrassen met zijn zevende tijd en ook Liam Lawson heeft met zijn behaalde P8 het maximale uit de VCARB getrapt. Alexander Albon kan wellicht uitkijken naar punten vanaf P9 en invaller Oliver Bearman reed een verdienstelijke tiende tijd.

Startopstelling sprintrace in Brazilië

Lewis Hamilton bleef achter in SQ2 en zal de verkorte wedstrijd aanvangen vanaf P11. Nico Hülkenberg zal dat doen vanaf de twaalfde positie, voor de neus van Sergio Pérez die vertrekt vanaf P13. Franco Colapinto kwam niet verder dan de veertiende tijd en Valtteri Bottas is de beste Sauber op P15. Yuki Tsunoda kon de tijden van zijn teamgenoot niet halen en moet het doen met de achttiende startplek, voor de Franse wagen van Esteban Ocon. Lance Stroll en Zhou Guanyu vertrekken vanaf de laatste startrij.

