Hoewel dr. Helmut Marko meer had gehoopt van de RB20 in Brazilië, komt hij tot de simpele conclusie dat het Oostenrijkse team ook in São Paulo gewoon te langzaam is om enige rol van betekenis te spelen voor de overwinning. Max Verstappen wist tijdens de sprintkwalificatie niet verder te komen dan P4, daar waar Sergio Pérez het met P13 moet doen.

Ronde 21 van het wereldkampioenschap Formule 1 speelt zich af in Brazilië. Voor Verstappen, die nog altijd het klassement leidt met een voorsprong 47 punten, zal ook in São Paulo aan schadebeperking moeten gaan doen. Titelrivaal Lando Norris start namelijk zaterdagmiddag vanaf P2, met teamgenoot Oscar Piastri voor zich. Voor Verstappen wordt het dus wederom een weekend waarin vooral aan schadebeperking moet worden gedaan.

Red Bull is 'te langzaam' in Brazilië

"We zijn te langzaam. We verliezen in bocht 4 en bocht 9 te veel ten opzichte van McLaren en er zijn meerdere problemen", zo opent Marko in gesprek met Sky Sports F1. Voorafgaand aan het raceweekend heeft het circuit in Brazilië een nieuwe laag asfalt gekregen. Dat verwachting was dat de hobbels op de baan daardoor zouden verdwijnen, maar die blijken er nog te zitten. "De oneffenheden van de baan helpt ook niet. Als hij te hard over de kerbstones rijdt, dan springt de auto. Met McLaren wordt het erg moeilijk of de facto onmogelijk om bij te blijven. [Charles] Leclerc en Ferrari lijken binnen bereik te zijn, tenminste in de sprint. Maar het gat is erg groot voor deze korte rondetijd. De wind was voor iedereen hetzelfde en de wind is niet ons probleem", gaat Marko verder.

Lawson wekt opnieuw indruk bij Marko

Pérez bleef uiteindelijk steken op P13 en hoewel het team de Mexicaan wellicht met wat weinig tijd op de klok naar buiten stuurde voor een tweede run, legt Marko de gedachte uit. "Het oorspronkelijke plan was om maar één ronde te doen. Helaas bleek te laat dat die ronde niet genoeg zou zijn", zo gingen de tijden van de concurrenten snel omlaag. Wel is er één lichtpuntje voor Marko. Liam Lawson wist namelijk door te stoten naar SQ3 en heeft de achtste tijd gereden. "Hij was opnieuw heel solide. Het is zijn eerste keer hier en hij rijdt eigenlijk foutloos, zelfs wanneer de druk er op staat in Q3. Absoluut een topprestatie", aldus Marko.