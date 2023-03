Vincent Bruins

Woensdag 15 maart 2023 08:47

Voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië is Jeddah Corniche Circuit een beetje veranderd. Dit om de veiligheid op de baan die aan de Rode Zee ligt, te verbeteren. Kevin Magnussen, Esteban Ocon en Max Verstappen vertellen over het op één na snelste circuit op de kalender.

In een aantal bochten zijn de kerbs veranderd om het circuit veiliger te maken en op een aantal plekken zijn de muren verplaatst om de coureurs beter zicht te geven. Samen met Autodromo Nazionale Monza in Italië is de baan op Djedda het enige circuit waar de gemiddelde snelheid boven de 250 kilometer per uur ligt.

Veranderingen aan circuit

Speciale 'rumble lines' die de auto als het ware een beetje schudden, zijn aangelegd bij bochten 3, 14, 19, 20 en 21. Als je daar buiten de lijntjes kleurt, moeten deze 'rumble lines' ervoor zorgen dat je wat meer wordt afgeremd. De kerbs in bochten 4, 8, 10, 11, 17 en 23 zijn op een betere hoek geplaatst en zijn niet meer gemaakt van staal. In bochten 14 en 20 is de muur aan de binnenkant tot 7,5 meter opgeschoven om coureurs beter zicht te geven op wat er voor hen gebeurt en ook in bochten 8 en 10 is het zicht verbeterd. De S-vorm van bochten 22 en 23 is krapper geworden om de snelheid daar een beetje te verminderen.

Verstappen, Magnussen en Ocon

Max Verstappen verwelkomt de nieuwe versie van Jeddah Corniche Circuit: "De veranderingen aan de baan zijn voornamelijk doorgevoerd voor het zicht, dus hopelijk is het wat verbeterd voor ons coureurs. Het was absoluut gevaarlijk op sommige plekken," aldus de Nederlander.

Kevin Magnussen hoopt vooral dat de baan in Djedda haar karakter heeft behouden: "Vorig jaar was ik er voor het eerst en het is een heel leuk en spannend circuit om op te rijden, dus ik hoop dat het niet te veel is veranderd of in ieder geval niet op een slechte manier is veranderd. Ik hoop dat het nog steeds een spannende plek wordt om te rijden. Het is een circuit waar het vertrouwen in de auto erg belangrijk is."

Esteban Ocon kijkt ernaar uit om de veranderingen met eigen ogen te zien: "Het is zo'n snel stratencircuit en het grootste deel van de ronde geef je vol gas wat ontzettend spannend is. Er zijn enkele veranderingen aan het circuit doorgevoerd dit jaar om de veiligheid en het zicht bij het ingaan van bochten te verbeteren, dus we zullen zeker feedback geven op de aanpassingen na de training op vrijdag om te zien hoe effectief ze zijn."