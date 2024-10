Russell: 'We zijn het allemaal eens, behalve eentje'

George Russell heeft erkend dat 19 van de 20 coureurs het eens zijn geworden om de regels omtrent het racen te veranderen in navolging van de gebeurtenissen in Austin. Zonder een naam te noemen, kunnen we allemaal wel invullen wie die ene coureur is die het er niet mee eens was: Max Verstappen.

Russell is het hoofd van de Grand Prix Drivers' Association en heeft samen met de coureurs, stewards en FIA om tafel gezeten na de veelbesproken gebeurtenissen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Lando Norris werd toen bestraft voor het moment dat hij had met Verstappen, maar daarover ontstond veel ophef. De coureurs wilden graag dat de raceregels aangepast zouden worden, maar de FIA wilde daar in eerste instantie de tijd voor nemen. "Ze wilden wachten tot '25, ze wilden het consistent houden dit jaar", zo vertelt Russell aan Autosport.

19 van de 20 coureurs eens over regels per direct wijzigen

De coureurs wilden echter niet wachten tot volgend seizoen en vroegen de stewards om direct in te grijpen als weer zoiets zou gebeuren als in Austin. "19 van de 20 coureurs zeiden: 'Nou, als het niet klopt, voer de verandering dan vandaag nog door'", zo vertelt Russell, die dus erkent dat er één rijder lijnrecht tegenover de rest stond. De stewards gaven gehoor aan het verzoek want in Mexico werd er hard opgetreden. De coureurs zijn blij dat de wedstrijdleiding nu een harde lijn trekt. "Ik ben blij dat deze incidenten bestraft worden en ik vermoed dat we in Brazilië niet meer wegkomen met wat we vandaag en vorige week [in Austin, red.] hebben gezien."

Verstappen wil als enige reglementen niet aanpassen

Russell vervolgt: "Je zou denken dat het makkelijk is om dingen te veranderen als iedereen het eens is, maar soms wordt het moeilijker gemaakt dan het hoeft te zijn en moeten we naar de stem-app. Maar zoals ik al zei, 19 van de 20 zijn het erover eens welke richting we op moeten." Verstappen is dus de enige van de grid die het hier niet mee eens is, maar Russell vindt dat de acties van de Nederlander - zoals in Mexico - niet langer door de beugel kunnen.

Verstappen "bijna oneerlijk" in Mexico op Norris

"Het gaat verder dan vermakelijk of sportief, het is gewoon bijna oneerlijk", zegt Russell erover, om vervolgens in te zoomen op de incidenten in bocht 4 en 8, waarvoor Verstappen in beide gevallen bestraft werd. "Je zou kunnen stellen dat die eerste misschien 60-40 was, maar die laatste, zoiets heb ik waarschijnlijk niet meer gezien sinds Brazilië 2021", aldus de Brit.

