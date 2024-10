FIA legt Verstappen driedubbele straf op in Mexico en komt met verklaring

Max Verstappen (27) kreeg tijdens de Grand Prix van Mexico maar liefst twee keer achter elkaar een tijdstraf van tien seconden opgelegd door de stewards vanwege zijn duels met Lando Norris (24) en ontving ook nog eens twee strafpunten op zijn licentie. Maar waarom werd hij zo hard aangepakt? De FIA legt het uit.

Verstappen begon de race in Mexico-Stad vanaf de tweede positie en had Norris vlak achter zich staan op de startgrid. Al vrij snel kregen de twee titelrivalen het met elkaar aan de stok en ging het hard tegen hard. In zowel bocht 4 als bocht 8 werden de grenzen van het reglement opgezocht en de stewards oordeelden dat Verstappen in beide situaties het boekje te buiten ging. De Nederlander werd hard aangepakt door de wedstrijdleiding en kreeg tot twee keer toe een fikse tijdstraf van tien seconden opgelegd. In totaal kreeg hij dus een twintig seconden penalty, met daarbovenop nog eens twee strafpunten op z'n licentie. Een driedubbele straf dus. Verstappen kwam daardoor uiteindelijk niet verder dan de zesde plek. De FIA verklaart nu waarom de Red Bull-coureur in Mexico zo hard werd aangepakt.

FIA-stewards verklaren straf Verstappen in bocht 4

De stewards verklaren dat ze in de situatie bij bocht 4 zowel de posities op de baan (van Verstappen en Norris), de data, de televisiebeelden, de boordradio's en de onboard-camera's hebben bekeken om tot een goed oordeel te kunnen komen. Norris probeerde Verstappen in te halen aan de buitenkant van bocht 4 en volgens de wedstrijdleiding lag "Norris voor op Verstappen bij de entry, apex én richting het einde van de bocht toen hij door Verstappen van de baan af werd gedwongen", zo valt te lezen in de documenten die naderhand werden vrijgegeven. "De stewards geloven dat de manoeuvre [van Norris, red.] op een veilige en gecontroleerde manier werd uitgevoerd en dat Norris er in zou zijn geslaagd als hij niet buiten de baan werd gedwongen door Verstappen." De stewards kenden dan ook geen twijfel: "De straf werd de standaard straf voor dat soort situaties."

Verstappen slaagde er niet in actie te voltooien in bocht 8

Vervolgens kwam het moment in bocht 8 ter sprake, waar Verstappen probeerde zijn rivaal aan de binnenkant in te halen. "Verstappen lag voor bij de apex in bocht 8 en zou het recht hebben gehad op ruimte om te racen, maar hij slaagde er niet in zijn manoeuvre op de baan te voltooien, ging van de baan en behield het voordeel van het winnen van de positie waarbij hij Norris van de baan dwong." Ook van dit moment zeggen de stewards dat ze geen afwijkende straf hebben opgelegd. "De straf was de standaard straf voor het behouden van het voordeel dat verkregen is bij het verlaten van de baan."