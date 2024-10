Reacties Norris en Leclerc op beelden van Verstappen spreken boekdelen

Max Verstappen en Lando Norris kregen het ook tijdens de Grand Prix van Mexico weer flink met elkaar aan de stok in de beginfase. Verstappen werd uiteindelijk bestraft voor twee incidenten en na afloop van de race werd het gevecht uitgezonden in de cool down room. De reactie van Charles Leclerc was veelzeggend.

Verstappen en Norris kunnen buiten de baan doorgaans prima met elkaar door één deur, maar op de baan is de relatie inmiddels ietwat vertroebeld. De twee kemphanen krijgen het regelmatig met elkaar aan de stok en dit was ook in Mexico weer het geval. Waar Norris vorige week in Austin gestraft werd voor zijn duel met Verstappen, tikte de FIA ditmaal de Red Bull-coureur flink op de vingers. Verstappen kreeg tot twee keer toe een tien seconden tijdstraf voor een incident met Norris; eenmaal in bocht 4 en eenmaal in bocht 8. Na afloop waren de herhalingen te zien in de cool down room, waar ook Leclerc bij aanwezig was.

Norris kan lach niet onderdrukken bij beelden Verstappen

De coureurs die in de top drie finishen, melden zich na afloop van de race altijd even kort in de cool down room, alvorens ze het podium opgaan. In deze ruimte kunnen ze heel even op adem komen en de race nabespreken met elkaar. Er hangt tevens een groot scherm waar de hoogtepunten van de Grand Prix worden uitgezonden en daar kwamen ook de incidenten tussen Verstappen en Norris voorbij. Terwijl de beelden werden getoond, kon Norris zijn lach niet onderdrukken. Hij gaf geen commentaar, maar zijn lichaamstaal sprak boekdelen.

Leclerc ziet beelden van vechtende Verstappen en Norris in Mexico

Leclerc gaf een korte maar krachtige reactie toen hij de beelden zag van Verstappen en Norris. "Oh mijn God!", klonk het uit de mond van de Ferrari-coureur, die uiteindelijk als derde finishte. Leclerc leek met zijn team een één-twee binnen te gaan slepen, maar werd in de slotfase ingehaald door Norris. "Jouw pace aan het einde was krankzinnig", zo liet Leclerc aan Norris weten. Diezelfde Leclerc zag zijn race aan het einde ook bijna in tranen eindigen, toen hij de controle over het stuur verloor en de muur op een haar na miste. "Dat was heel close", zo reageerde de Monegask toen ook hiervan de beelden werden getoond op het grote scherm.

