Leclerc ziet wederom sterk Ferrari in Mexico: "De titel is hét doel!"

Charles Leclerc finishte de Grand Prix van Mexico op de derde positie en zag teamgenoot Carlos Sainz de overwinning pakken. Een wederom goed weekend voor Ferrari en daarom mikt Leclerc op het kampioenschap. "Ik hoop dat we dit kunnen vasthouden en die titel kunnen pakken", zo zei hij na afloop.

Leclerc begon de race in Mexico-Stad vanaf de vierde positie, maar vond zichzelf al snel terug op de tweede stek, nadat hij optimaal kon profiteren van het intense gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris. Hij leek met Ferrari af te stevenen op een één-twee, maar in de slotfase kwam Norris plots rap dichterbij. Leclerc moest het gaspedaal vol intrappen en dat ging bijna mis in bocht 17. Het scheelde weinig of Leclerc ging de muur in. Hij wist zijn auto ternauwernood te corrigeren, maar verloor hierdoor wel een plaats. Hij finishte uiteindelijk als derde en na afloop richtte hij zijn pijlen op de wereldtitel.

Derde plaats hoogst haalbare voor Leclerc in Mexico

Bij de gridinterviews blikte hij allereerst terug op zijn race en gaf hij toe dat de derde plaats het hoogst haalbare was voor hemzelf. "Het was een moeilijke race. In de eerste stint draaide het puur om het managen van de temperatuur in de banden, wat erg lastig was. Aan het einde hebben we geprobeerd er het beste uit te halen. Het hele weekend zat ik er al iets achter, dus derde worden was het beste wat ik vandaag kon doen van mijn kant. Carlos reed een geweldige race vandaag. Het is over het algemeen een goed weekend geweest voor het team, dus dat is positief", zo sprak hij.

Leclerc richt pijlen op wereldtitel met Ferrari

Vervolgens liet Leclerc weten dat Ferrari duidelijk in de lift zit en dat zijn team maar één doel heeft: de wereldtitel pakken bij de constructeurs. "We werken heel hard als team zijnde. De laatste races zitten we op het niveau waar we horen te zijn en dat is geweldig om te zien. Het constructeurskampioenschap is ons doel en met weekenden zoals deze komen we steeds dichterbij. Dus ik hoop dat we dit kunnen vasthouden en die titel kunnen pakken, wat erg belangrijk is", aldus de Monegask.

