Dr. Helmut Marko vindt dat de FIA wel erg ver ging in het straffen van Max Verstappen tijdens de Mexicaanse Grand Prix. De Red Bull-topman denkt dat deze dubbele straf niet los gezien kan worden van de gebeurtenissen in Austin en stelt dat de wedstrijdleiding Verstappen heeft gebruikt om een voorbeeld te stellen.

Net als na Austin, werd er ook na Mexico voornamelijk nagepraat over de incidenten tussen Verstappen en Norris. Het tweetal kwam wederom met elkaar in aanvaring. Waar het in de Verenigde Staten nog Norris was die een tik op vingers kreeg van de stewards, was het in Mexico-Stad Verstappen die naar de hoek werd gestuurd. De Limburger kreeg maar liefst twee tijdstraffen plus strafpunten op z'n licentie. Een tikkeltje overdreven, zo stelt Marko. "Ik denk dat de straf erg zwaar was. Ik denk dat het een reactie was op alle incidenten die in Austin hebben plaatsgevonden", zo liet hij weten aan de Oostenrijkse televisiezender ORF.

Verstappen "misschien wel meer dan maximale" gestraft in Mexico

Dat Verstappen gestraft werd in Noord-Amerika vindt Marko niet eens zo gek. Hij zet alleen zijn vraagtekens bij de zwaarte van de straf. "De straf is tot op zekere hoogte gerechtvaardigd, maar twee keer tien seconden is wel echt het maximale, of misschien wel meer dan het maximale." Als er vervolgens wordt gesteld dat een vijf seconden straf voldoende zou zijn geweest voor de actie van Verstappen in bocht 4, antwoordt Marko: "Daar ben ik het helemaal mee eens. 15 seconden [in totaal, red.] zou genoeg zijn geweest."

FIA onder druk gezet door Britse pers?

De wedstrijdleiding was echter een andere mening toegedaan en zij deelden in totaal twintig seconden uit aan Verstappen. Kwam dit vanwege de kritiek die de stewards kregen na Austin vanuit de Britse pers? "Ik zou het niet de Britse pers verwijten, maar aan alle opmerkingen en discussies die er zijn geweest. Max heeft het imago van een stoere coureur en ik denk dat ze [de stewards, red.] een voorbeeld wilden stellen", aldus Marko.

