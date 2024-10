Marko vernietigend: Tsunoda "te onstabiel", crash "totaal onnodig"

Red Bull Racing-adviseur Dr Helmut Marko is geen fan van de crash van Yuki Tsunoda op zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad. Tsunoda was in zijn laatste snelle ronde te enthousiast bij bocht 12, en reed zijn VCARB hard de muur in, hetgeen een rode vlag veroorzaakte. Marko vindt de jonge Japanner nog steeds te "onstabiel", wellicht met een oog naar een potentiële promotie naar Red Bull in de toekomst.

Tsunoda, die alweer aan zijn vierde Formule 1-seizoen bezig is, begon 2024 in uitstekende vorm. Hij was Daniel Ricciardo bijna altijd te snel af in de eerste helft van het seizoen, toen het team nog regelmatig punten scoorde. Liam Lawson heeft Ricciardo inmiddels vervangen bij VCARB, en lijkt opgewassen tegen Tsunoda. Zo wist Lawson, ondanks dat hij door gridstraffen achteraan startte, negende te eindigen bij de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar Tsunoda buiten de punten over de eindstreep kwam. De 24-jarige Japanner spinde bij bocht één van COTA tijdens de race, waarmee zijn kansen op punten verdwenen.

Artikel gaat verder onder video

We dachten dat hij gestabiliseerd was

Marko is druk aan het rondkijken in de Formule 1 voor eventuele opvolgers van Sergio Perez bij Red Bull Racing, maar laat niks over van Tsunoda in zijn oordeel over de coureur uit eigen kweek. “Hij is nog steeds te onstabiel”, vertelt een vernietigende Marko tegenover de Duitse tak van Sky Sports. “Yuki had ook een spin in Austin en nu deze crash in de kwalificatie. We dachten dat hij gestabiliseerd was, maar blijkbaar is dat niet zo. Nu er druk van [Liam] Lawson is, is het nog beter merkbaar.”

Totaal onnodige crash

Zowel Tsunoda als Lawson strandden in Q2, maar dat is hoogstwaarschijnlijk te danken aan de crash van de eerstgenoemde. Beide coureurs waren hun tijden aan het verbeteren om in de top tien te komen, maar dit kwam tot een abrupt einde met de crash, waardoor Lawson ook zijn snelle ronde moest staken. Deze crash was niet nodig, zo denkt Marko. “Hij heeft een nieuwe vloer, net als Lawson en ik weet niet of ze reserveonderdelen hebben. Als je het opnieuw zou moeten monteren, zou het een degradatie naar de achterste rij zijn. Het was dus een totaal onnodige crash.”

Gerelateerd