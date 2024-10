Norris eerlijk over kansen in Mexico: 'Denk niet dat we de snelheid hebben'

Lando Norris verwacht niet dat hij zondagavond een gooi kan doen naar de overwinning van de Grand Prix van Mexico. De McLaren-coureur schat in dat zijn MCL38 het op pure snelheid in Mexico aflegt tegen de Ferrari van Carlos Sainz en hoopt vooral in de run naar de eerste bocht te kunnen toeslaan.

De McLarens waren het hele weekend al erg rap op het Autódromo Hermanos Rodríguez, maar dat waren de Ferrari's ook. Max Verstappen wist er nog een rondje uit te peuren wat hem, tot zijn eigen verbazing, tot de tweede startplek bracht. Voor Norris is de doelstelling duidelijk. Zo moet hij voor Verstappen finishen om de titelstrijd overeind te houden.

'Zat op het randje van blokkeren en fouten maken'

Op de persconferentie na afloop van de kwalificatie legt Norris uit dat hij alles uit zijn wagen heeft gestampt. "Ik zat op de limiet. Ik kon niet sneller gaan. Ik denk dat het meer zo was dat de anderen er gewoon niet het maximale uit haalden. Ja, in bijna elke bocht zat ik op het randje van blokkeren en fouten maken. Dat gebeurde ook in mijn eerste ronde in Q3. Maar er zat zeker geen drie tienden meer in de auto", zo wijst hij naar de achterstand op polesitter Sainz. De Ferrari hadden simpelweg de snelheid die hij niet kon evenaren. "Het is meer dat zij gewoon sneller gingen. Ik zat op de limiet; ik haalde er al alles uit in Q1 en Q2, waardoor wij de te kloppen partij leken. Maar eerlijk gezegd zijn Ferrari sinds FP1 de te kloppen jongens geweest. En vandaag staat Carlos bovenaan. Het wordt lastig om hen morgen te verslaan."

Toeslaan in bocht één

Wat betreft de kansen in de race tast Norris nog in het duister: "De race pace is altijd moeilijk in te schatten. De afgelopen weekenden zijn ze ontzettend snel geweest, sneller dan wij, dus ik heb niet het vertrouwen om te zeggen dat we ze gewoon op snelheid kunnen verslaan. Zoals vandaag, we zitten niet op hun niveau." Toch kan er tijdens de race nog van alles gebeuren en Norris zet in op de start: "Als we een goede start kunnen hebben, hopelijk wordt het spannend richting bocht één. Ja, Carlos gaat snel zijn. Zoals hij zei, hij heeft niets te verliezen. En zij waren de afgelopen weekenden het snelst. We gaan ons best doen, maar ik denk niet dat we momenteel de snelheid hebben om met hen te vergelijken."