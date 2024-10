De toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing is na de kwalificatie in Mexico weer een stukje onzekerder geworden. Hoewel 'Checo' zijn contractverlenging eerder dit jaar heeft ondertekend, staan de concurrenten ook klaar om zijn zitje over te nemen. Carlos Slim, één van de geldschieters van Pérez, is klaar met al die speculatie en wijst simpelweg naar de overeenkomst met Red Bull Racing.

Hoewel Pérez vanuit Red Bull Racing de steun krijgt om te knallen, kan de Mexicaan lang niet het resultaat evenaren van teamgenoot Max Verstappen. 'Checo' was dit jaar al diverse keren betrokken bij enkele schuivers, waardoor het team uiteindelijk veel punten verloor en inmiddels de tweede plek in het constructeurskampioenschap bezet. Liam Lawson en Yuki Tsunoda hopen komend seizoen het zitje naast Verstappen over te nemen, maar Slim zet een streep door die gedachten.

Slim snapt getwijfel over Pérez niet

De afgelopen week werd zelfs Oscar Piastri in verband gebracht met een zitje bij Red Bull Racing. Toch heeft Helmut Marko altijd benadrukt dat Pérez nu eenmaal over een contract beschikt, al wees de adviseur ook naar de nodige exit-clausules. Mocht Pérez niet leveren, dan kan Red Bull hem uit de auto zetten. De vraag is alleen wanneer Red Bull het genoeg vindt. Slim heeft al die berichten ook meegekregen en legt bij Motorsport-Total zijn verontwaardiging uit: "Ik begrijp niet waarom zoveel mensen twijfelen. Hij heeft een contract, dat heeft hij zelf bevestigd. En Christian Horner ook."

Contract met Red Bull en niet Red Bull Racing

De contracten binnen Red Bull worden echter nooit met het team getekend, maar eerder met het merk. Dat houdt in dat de coureurs van het zusterteam (Visa Cash App RB), mocht Red Bull dat willen, ook kunnen worden overgeheveld naar het topteam. Dat kan natuurlijk ook in omgekeerde volgorde, al is het nog maar de vraag of Pérez überhaupt zo'n optie zou zien zitten.