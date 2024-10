Pérez start thuis van P18: "Gaat moeilijker worden in de race"

Alle ogen staan dit weekend op de Mexicaan van de Formule 1-grid Sergio Perez in zijn thuisland, maar de 34-jarige coureur wist het op zaterdag niet waar te maken. Perez kwalificeerde zich als achttiende voor de Grand Prix van Mexico Stad, en hij denkt dat zijn problemen alleen maar erger zullen worden tijdens de race op zondag.

Perez heeft niet alleen dit weekend, maar in de afgelopen Grands Prix al last van remproblemen. De Mexicaan eindigde sinds de Grand Prix van Miami begin mei niet eens meer een race in de top vijf, en na de kwalificatie op zaterdag lijkt het onwaarschijnlijk dat hij het tij zal keren in zijn thuisrace op het Autodromo Hermanos Rodríguez. Perez startte het seizoen goed, maar staat sinds april al niet meer op het podium, en is afgezakt naar de achtste plaats in het coureurskampioenschap.

Moeite met remmen

Na zijn eerste run in de kwalificatie stond Perez negentiende, en het werd niet veel beter na zijn laatste kans. Hij en Oscar Piastri kwamen niet langs Q1, en Perez laat weer weten dat zijn remmen het probleem waren. “Ik heb nogal moeite met remmen”, zei Perez tegenover RACER. “Elke keer als ik probeer te remmen en aan te vallen, stop ik te veel energie in de banden en dat maakt het erg lastig voor mij om de auto te stoppen. De laatste drie races kan ik de auto niet stoppen. Ik moet mijn remmen moduleren en dat is iets wat we kunnen zien in de data, maar we kunnen het op dit moment niet oplossen. Het is vooral in een rechte lijn waar we mee te maken hebben. Ik kan de auto niet tot stilstand brengen... ik glij gewoon te veel. Gezien het feit dat het hier een en al oppervlaktegevoeligheid is, maakt het het een stuk moeilijker."

Het wordt moeilijker in de race

Door zijn remproblemen ziet Perez de situatie niet veel verbeteren op zondag, waar hij een flinke inhaalslag zal moeten doen om in de punten te eindigen. Optimistisch is de Mexicaan niet, maar hij zal alles geven om zijn duizenden landgenoten toch nog wat hoogtepunten te bezorgen. “Het wordt moeilijker, want het is er ook in de long runs”, zei hij. “Ik zal alles proberen. Ik zal proberen te kijken wat we met het team kunnen doen en welke oplossingen we kunnen vinden. We zullen alle opties bespreken. Het betekent waarschijnlijk dat we ook erg krap zitten met de onderdelen die we beschikbaar hebben. We hebben niet de vloer die we zouden willen. Ik weet het niet, we zullen het zeker met het team bespreken. Het is natuurlijk erg teleurstellend. Als er één Grand Prix is waar ik het echt goed wil doen, dan is het deze wel. Helaas is het heel moeilijk en lastig geweest, dit evenement.”