Voor Sergio Pérez staat er een lastige editie van zijn thuisrace op het programma. De Mexicaan blunderde namelijk tijdens de kwalificatie en wist niet verder te komen dan P18. 'Checo' wees naar de remproblemen van de RB20, waar hij al drie races last van heeft. Volgens Helmut Marko is het echter wel een nieuw probleem, zo heeft hij nog niet eerder klachten van Pérez over de remmen gekregen.

Hoewel de RB20 ook in Mexico niet de snelste auto is, is de behaalde achttiende plek wel dramatisch voor 'Checo'. Na afloop van de kwalificatie wees Pérez vooral naar de remmen, waar hij moeite mee had. Zo kreeg hij de RB20 maar moeilijk tot stilstand en stopte hij, naar eigen zeggen, te veel energie in de banden, die vervolgens weer een te hoge temperatuur kregen. Het circuit in Mexico zou met het lange rechte stuk nog wel opties moeten bieden voor de race, maar ook daar was Pérez niet optimistisch over.

Marko wist nog niet eerder van remproblemen

Niet alleen Pérez had klachten over de remmen, teamgenoot Max Verstappen wist zichzelf weliswaar op de eerste startrij te zetten, maar ook hij stipte de remproblemen aan. Wel wist Verstappen uiteindelijk de tweede tijd op het bord te zetten, voor titelrivaal Lando Norris. Na afloop en voor de camera van Fox Sports Mexico wordt Marko geconfronteerd met de klachten van Pérez. "We moeten het probleem gaan bekijken. Sergio klaagde over remproblemen en we moeten de oorzaak daarvan gaan uitzoeken", zo zoekt Marko naar antwoorden. Volgens Pérez was dit remprobleem echter al aanwezig vanaf de race in Singapore, maar dat gaat er bij Marko niet in: "Dit is de eerste keer in de laatste drie races dat ik er iets over hoor."