Er was vreugde en verdriet binnen Red Bull Racing na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Christian Horner keek toe hoe Max Verstappen zijn RB20 op de tweede plek plaatste achter Carlos Sainz, terwijl Sergio Pérez niet eens uit Q1 kwam.

Sainz zal op zondag vertrekken vanaf de pole position op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Met een 1:15.946 klokte de Ferrari-coureur ruim de snelste tijd. Zijn eerste ronde in Q3 was zelfs goed genoeg geweest voor de pole. Verstappen wist Lando Norris te verslaan en zal Sainz dus op de voorste startrij vergezellen. Pérez moest genoegen nemen met de achttiende positie. Hij had simpelweg de snelheid niet om een plaats in Q2 te verdienen. Oscar Piastri strandde overigens ook al in Q1 met zijn McLaren.

Hopen op uitblijven gele vlag

"Hij heeft het geweldig gedaan, zeker aangezien hij het grootste deel van gisteren is verloren", begon Horner over Verstappen en diens motorproblemen tijdens de vrije trainingen, voor de microfoon van Viaplay. "Om je dan op de voorste rij te kwalificeren... Er stond een boel druk op dat laatste rondje, vanwege de track limits in het eerste rondje. Je hoopt dan wanhopig dat er geen gele vlag komt. Maar hij heeft weer geleverd met een plekje op de eerste startrij." De Brit feliciteerde Sainz met de pole position en verwacht dat hij moeilijk te verslaan zal zijn op zondag.

Teleurstelling voor Pérez

De teambaas was uiteraard een stuk minder complimenteus over 'Checo'. "Hij zegt het lastig te hebben in de remzones en bij het insturen. Het verschil in de rondetijden tussen de twee auto's is wel erg groot. Het is ontzettend teleurstellend voor hem, al helemaal voor zijn thuispubliek. Ik ben er zeker van dat hij morgen zijn uiterste best zal doen." Horner denkt niet dat Pérez bezweek onder de druk, omdat het zijn thuisrace is.

