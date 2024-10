Carlos Sainz heeft de pole position binnengesleept voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad met een 1:15.946. De Ferrari-coureur zat 0.225 seconden onder de tijd van Max Verstappen. Lando Norris moest genoegen nemen met de derde plaats.

De kwalificatie voor de 25e Grand Prix in het Latijns-Amerikaanse land begon om 15:00 uur lokale tijd in droge weersomstandigheden. Er waren een aantal buitjes in de buurt, maar die zouden uiteindelijk niet over het Autódromo Hermanos Rodríguez trekken. McLaren en Ferrari waren de grote favorieten richting de sessie die de startgrid voor de race van zondag bepaalde, aangezien Carlos Sainz het snelst was op de vrijdag, terwijl Oscar Piastri bovenaan stond in VT3.

Drama voor de lokale held

Max Verstappen stond bovenaan de tijdenlijst na de eerste run van Q1 met een 1:16.998, maar de Limburger was niet de enige verrassing. Pierre Gasly lag tweede voor Nico Hülkenberg, Lando Norris en Yuki Tsunoda, terwijl we George Russell, Piastri en Sergio Pérez in de gevarenzone zagen, vanwege verwijderde ronden door track limits. Norris sprong uiteindelijk omhoog naar de eerste positie met een 1:16.505, drie tienden voor Sainz en Verstappen. Charles Leclerc lag in de slotfase op de drempel, maar verbeterde richting P4. Kevin Magnussen maakte de top vijf af. Piastri en thuisheld 'Checo' zette wel groene sectors neer, maar opmerkelijk genoeg strandden ze alsnog in Q1. Ook Franco Colapinto, Esteban Ocon en Zhou Guanyu werden geëlimineerd in de sessie van 18 minuten.

Tsunoda in de muur

Norris was wederom rap in de tweede sessie van 15 minuten. Hij stond na de eerste run op de eerste plek met een 1:16.301. Het gat naar Verstappen was met 0.328 seconden relatief groot. De Mercedessen van Russell en Lewis Hamilton zaten er prima bij op posities drie en vier, respectievelijk. Alexander Albon was in zijn Williams enkele honderdsten langzamer dan de Zilverpijlen.

Norris was zo zeker van zijn tijd dat hij geen tweede run deed om een setje van de softs te sparen. Verstappen verbeterde met een 1:16.514 en bleef tweede voor Sainz en Leclerc. Hülkenberg, Magnussen en Gasly completeerden de top tien achter Russell, Hamilton en Albon. In een weekend dat al incidentrijk is geweest, crashte Tsunoda bij het insturen voor het stadiongedeelte. Hij bleef daarom steken op de elfde positie. Liam Lawson, Fernando Alonso, Lance Stroll en Valtteri Bottas vergezelden de VCARB-coureur als afvallers in Q2.

Sainz domineert

Verstappen opende Q3 op het Autódromo Hermanos Rodríguez met een ronde van 1:16.368. Leclerc, Russell, Hamilton en Norris kwamen allemaal niet aan de tijd van de Red Bull-coureur. Sainz was echter veel sneller. Met een 1:16.055 nam de Madrileen de eerste positie in op de tijdenlijst. Verstappen zakte vervolgens helemaal terug naar P10. De stewards pakten zijn ronde af, omdat hij de track limits had overschreden in bocht 2.

Sainz verbeterde met een 1:15.946 en verdiende zo zijn eerste pole position van het seizoen voor het Mexicaanse publiek. Verstappen werd tweede voor Norris, Leclerc, Russell en Hamilton. De 1:16.171 van de Limburger bleef ditmaal wel staan. Magnussen was de best of the rest met P7 voor Gasly, Albon en Hülkenberg.

