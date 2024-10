De F1 Grand Prix van Mexico-Stad zal vandaag, op zondag 27 oktober, verreden worden. Carlos Sainz mag vanaf de pole position beginnen na een dominant optreden in Q3. Max Verstappen versloeg Lando Norris voor een plekje op de voorste startrij.

Het Autódromo Hermanos Rodríguez staat, in de huidige configuratie, sinds 2015 op de kalender van de Formule 1, maar de Grand Prix van Mexico werd eerder al van 1962 tot en met 1970 en van 1986 tot en met 1992 verreden. Max Verstappen heeft de meeste races in het Latijns-Amerikaanse land gewonnen met zeges in 2017, 2018, 2021, 2022 en 2023. De baan heeft tegenwoordig een lengte van 4.304 kilometer. Het ronderecord staat op naam van Valtteri Bottas met een tijd van 1:17.774 in 2021. Wat Mexico-Stad bijzonder maakt, is dat het ruim twee kilometer boven zeeniveau ligt. De lucht is ijl, waardoor de motoren weinig zuurstof krijgen. Tegelijkertijd zullen de coureurs minder last hebben van vuile lucht in gevechten op de baan.

Wanneer begint de race?

Sainz zal voor het eerst dit seizoen vanaf de eerste startpositie vertrekken. En dat heeft de Ferrari-coureur ook echt verdiend, want niet alleen zijn tweede ronde, maar ook zijn eerste ronde in Q3 was zelfs goed genoeg voor de pole. Achter Verstappen, Norris en Charles Leclerc vinden we de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton op rij drie. Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Alexander Albon en Nico Hülkenberg completeren de top tien. Yuki Tsunoda eindigde in de muur en bleef steken op P11. Het ging Oscar Piastri en Sergio Pérez echter nog veel slechter af. Ze werden al in Q1 geëlimineerd.

Naarmate we dichter bij de race komen, groeit de kans op neerslag. Waar het percentage eerder in de week voor deze zondag tussen de 0 en 10% lag, is er nu maar liefst 59 % kans op regenbuien boven Mexico-Stad, zo voorspelt AccuWeather al geven andere weerstations weer een lagere kans op een buitje. Het wordt dus even afwachten, maar met een temperatuur van ongeveer 22°C ook niet echt warm.

Op vrijdag en zaterdag was er nog een tijdsverschil van acht uur met Mexico-Stad, maar omdat we in Nederland de klok hebben verzet, is het tijdsverschil vanaf deze zondag zeven uur. Mexico heeft het concept van zomer- en wintertijd na 2022 afgeschaft. In de ochtend zullen er races worden verreden van de GTM Super Copa, Masters Historic en het Formule 4 NACAM-kampioenschap. De Formule 1-Grand Prix zal om 14:00 uur lokale tijd van start gaan. Dat zal dus hier in Nederland om 21:00 uur zijn. Er staan 71 ronden op de planning.

