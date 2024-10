Voor Sergio Pérez zou het weleens zijn laatste Grand Prix van Mexico kunnen worden. De Mexicaan legt op de persconferentie uit dat hij zich bewust is van het dramatische seizoen dat hij momenteel doorgaat, maar dat hij op het Autódromo Hermanos Rodríguez voor de ommekeer kan zorgen.

Hoewel Max Verstappen graag 'Checo' als teamgenoot heeft en teambaas Christian Horner lange tijd zijn hand boven de Mexicaan heeft gehouden, begint langzaam maar zeker duidelijk te worden dat Pérez niet mee kan met de andere nummer twee-coureurs van de topteams. Zo staat Verstappen er vaak alleen voor en heeft Pérez grote moeite om de RB20 onder controle te krijgen. Dr. Helmut Marko heeft al aangegeven dat Yuki Tsunoda, Liam Lawson en Pérez met z'n drieën gaan uitmaken wie volgend jaar de teamgenoot van Verstappen zal zijn.

Voorlopig verschrikkelijk seizoen Pérez

Pérez bezet met 150 verzamelde punten momenteel de achtste plek in het kampioenschap, terwijl zijn teamgenoot voor de wereldtitel knokt. "Ik weet dat ik een verschrikkelijk seizoen heb gehad, dus als ik een sterk resultaat weet te pakken, dan kan dat mijn seizoen omdraaien. Ik denk dat het momentum erg belangrijk is in de Formule 1, maar ik weet ook hoe deze sport werkt; je bent zo goed als je laatste race", zo stelt de Mexicaan.

Ommezwaai in Mexico bewerkstelligen

Of Red Bull over het pakket beschikt om een goed figuur te slaan in Mexico, dat is nog even de vraag. Pérez wil in ieder geval het thuispubliek niet teleurstellen: "Als ik een goede [race] hier kan hebben, dan zou dat weleens de ommezwaai kunnen zijn. We weten niet of de volle potentie van de auto kunnen ontgrendelen, maar we proberen verschillende dingen."