Het team van Red Bull Racing kwam in Austin aan met een updatepakket voor de RB20. Het pakket gaf een beter gevoel aan Max Verstappen, die daarmee de sprintrace wist te winnen. Teamgenoot Sergio Pérez gaf na de kwalificatie aan dat hij niet de nieuwe onderdelen had gekregen, maar die claim spreekt teambaas Christian Horner tegen.

Het nieuwe pakket van Red Bull is nog niet zaligmakend, want in de Verenigde Staten bleken de Ferrari's over het snelste pakket te beschikken. Tijdens de hoofdrace moest Verstappen ook nog alles uit de kast halen om de snellere Lando Norris achter zich te houden. Toch lijkt het team wel op de goede weg te zitten, want de bolide was volgens het team weer een stuk voorspelbaarder.

'Beide auto's hadden de updates'

Pérez vertelde dat weekend dat hij nog niet het nieuwe pakket van het team had gekregen, maar dat is volgens Horner simpelweg niet waar. "Beide auto's hadden de update", zo citeert Sportsmole de teambaas van Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team had een lijst aan nieuwe onderdelen aan de FIA doorgegeven, maar het zou vooral de vloer zijn, die flink is aangepast.

Zitje Pérez

De druk op Pérez is daarnaast de afgelopen weken opgevoerd. De Mexicaan wist de afgelopen tien Grands Prix 43 punten bij elkaar te sprokkelen, daar waar teamgenoot Verstappen er 160 over de streep wist te trekken. Mede daardoor leidt McLaren momenteel het kampioenschap bij de teams. Red Bull heeft op dit moment veertig punten minder en ziet Ferrari op slechts acht punten achter hen staan.

