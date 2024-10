Red Bull-topman Helmut Marko heeft erop gehint dat Yuki Tsunoda aan het eind van dit Formule 1-seizoen wellicht eindelijk de kans krijgt om te laten zien wat hij waard is in een auto van Red Bull Racing.

Yuki Tsunoda is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Visa Cash App RB en heeft door de jaren heen een indrukwekkende ontwikkeling laten zien. De Japanse coureur heeft meerdere teammaten achter zich gelaten en presteert ook dit seizoen regelmatig erg sterk. Toch wordt hij nooit als grote kanshebber voor een zitje bij Red Bull Racing genoemd. Hij heeft in die vier jaar zelfs nog nooit een test in een auto van de Oostenrijkse formatie mogen verrijden. Nu Liam Lawson de rest van het seizoen het zitje van de ontslagen Daniel Ricciardo overneemt, wordt er zelfs gefluisterd dat de Nieuw-Zeelander nu al hoger op het lijstje staat van Red Bull om Sergio Pérez op te volgen als teammaat van Max Verstappen.

Honda blijft Tsunoda steunen

Honda-topman Koji Watanabe liet afgelopen week weten dat ondanks dat Honda eind 2025 de samenwerking met Red Bull stopzet, de Japanse motorleverancier zich hard blijft maken voor Tsunoda: "We geloven dat hij het talent heeft. Natuurlijk zijn de beslissingen rondom coureurs een zaak voor de teams, maar als partner hebben we er sterk op aangedrongen dat Tsunoda de kans krijgt om in een Red Bull-auto te rijden en te testen", zo klonk het. "We willen hem op zijn minst de kans geven om te laten zien wat hij kan. Ik heb het ook met [teambaas] Christian Horner besproken en hij heeft het niet uitgesloten. Er is nog geen besluit genomen, maar ik denk dat we op de juiste manier te werk moeten gaan."

Plannen voor Abu Dhabi

In gesprek met Autosport.com krijgt Helmut Marko de vraag of ze het overwegen om het verzoek van Honda in te willigen: "We hebben wat plannen voor Abu Dhabi, ja", zo klink het. "Maar zoals je weet hebben we meerdere coureurs. We hebben bijvoorbeeld [Isack] Hadjar en nu ook Liam [Lawson]." De Red Bull-topman geeft vooralsnog niet prijs waar hij met 'plannen voor Abu Dhabi' op doelt, maar het meest voor de hand liggend is de bandentest voor Pirelli die op de donderdag na d Grand Prix verreden wordt.

