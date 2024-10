'Mercedes en Bottas verrassen vriend en vijand: Fin keert in 2025 terug'

Valtteri Bottas (35) wil niet langer wachten op een beslissing van Sauber-Audi en keert daarom terug bij het Formule 1-team van Mercedes, zo melden diverse bronnen. De Fin zou een akkoord hebben bereikt met Toto Wolff om in 2025 terug te keren op het oude nest als test- en reservecoureur.

Bottas rijdt momenteel nog voor het team van Sauber en had gehoopt daar voor het raceweekend in Austin een contractverlenging te kunnen aankondigen. Dit gebeurde niet, vermoedelijk omdat Sauber meer bedenktijd wil nu ook Franco Colapinto een serieuze optie is geworden. "Ik hoopte eigenlijk dat alles vóór Austin geregeld zou zijn. Maar ik moet blijven wachten", zo liet Bottas weten aan Blick voorafgaand aan het raceweekend in de Verenigde Staten. De Fin liet toen ook al doorschemeren eigenlijk niet langer te willen wachten. "Kerstmis komt eraan - en als ik op zoek moet naar een andere baan, zal er niet veel beschikbaar zijn", zo zei hij.

Bottas terug bij Mercedes in 2025 als testcoureur?

Volgens diverse bronnen, waaronder het Brits Express en SportsMole, heeft Bottas inmiddels eieren voor zijn geld gekozen en zijn toekomst veiliggesteld met een rol bij Mercedes. De coureur uit Nastola moet bij zijn oud-werkgever wel een stapje terug gaan doen, aangezien de stoeltjes op de grid al gevuld zijn voor 2025. Bottas zal zodoende aan de slag gaan als test- en reservecoureur, zo klinkt het. "Volgens Zwitserse berichten zal Valtteri Bottas verrassend terugkeren naar zijn voormalige team Mercedes voor het seizoen van 2025", zo schrijft Express. "Volgens de Zwitserse krant Blick is de Fin door Toto Wolff aangetrokken als nieuwe testcoureur voor Mercedes. De informatie is afkomstig van de 'entourage' van Bottas."

Wie wordt nieuwe coureur Sauber als Bottas vertrekt?

Het medium SportsMole sluit zich aan bij deze berichten en schrijft soortgelijke teksten over de toekomst van Bottas. Ook Ralf Schumacher bevestigt dat Bottas heeft gekozen voor een terugkeer bij het team waar hij een succesvol duo vormde met Lewis Hamilton. "Ik heb gehoord dat Bottas in 2025 terugkeert bij Mercedes als testcoureur", zo laat Schumacher volgens bovengenoemde bron weten. Bottas lijkt met deze keuze alvast in te hebben gespeeld op zijn aanstaande vertrek bij Sauber. De mannen van Audi zouden een voorkeur hebben voor Mick Schumacher, Franco Colapinto of Gabriel Bortoleto als teamgenoot van Nico Hülkenberg.