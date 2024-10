Ferrari heeft een indrukwekkende één-twee binnengesleept in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en gaat rap richting McLaren en Red Bull Racing toe in de puntenstand. Als we kijken bij de coureurs, dan is er juist goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is een klein beetje uitgelopen op Lando Norris.

Norris mocht de race op het Circuit of the Americas beginnen vanaf de pole position, maar lag na de eerste bocht vierde. Verstappen dook namelijk aan de binnenkant van zijn titelrivaal, maar beiden gingen daardoor wijd. Dat gaf Charles Leclerc de ruimte om de leiding te pakken en hij hoefde niet meer achterom te kijken. De Monegask ging relatief comfortabel naar de overwinning voor Carlos Sainz, die tweede werd dankzij een undercut op Verstappen. Het gevecht om de derde stek werd bij de wedstrijdleiding beslist. Norris kreeg namelijk een tijdstraf van 5 seconden voor het inhalen van Verstappen buiten de baan.

Artikel gaat verder onder video

Stand coureurs

Verstappen kon in de Sprint al twee punten goedmaken op Norris, maar de Limburger breidt zijn kampioenschapsleiding met 3 punten verder uit door als derde te finishen, terwijl de papaya-kleurige bolide terug werd gezet op P4 met die penalty. Liam Lawson heeft direct punten gescoord in zijn terugkeer. De Nieuw-Zeelander werd negende. Kevin Magnussen is door zijn punten in de Sprint voorbijgegaan aan Pierre Gasly.

OOK INTERESSANT: Leclerc wint Grand Prix in Austin na ware titanenstrijd tussen Verstappen en Norris

Stand constructeurs

McLaren leidt het constructeurskampioenschap en heeft na de Sprint en de Grand Prix in Texas één puntje moeten inleveren op Red Bull Racing. De grote winnaar is Ferrari. Zij zijn maar liefst 27 punten ingelopen op McLaren. Ook Haas kan tevreden het Circuit of the Americas verlaten. Dankzij de goede prestaties van Nico Hülkenberg en Magnussen is de renstal van Gene Haas en Ayao Komatsu voorbij VCARB gegaan voor P6 in de tussenstand.

Constructeur Aantal punten 1. McLaren 544 punten 2. Red Bull Racing 504 punten 3. Ferrari 496 punten 4. Mercedes 344 punten 5. Aston Martin 86 punten 6. Haas 38 punten 7. VCARB 36 punten 8. Williams 17 punten 9. Alpine 13 punten 10. Kick Sauber 0 punten

Gerelateerd