Red Bull Racing kan met een gerust hart zich weer concentreren op het racen. De saga rondom het bib-mechanisme van de RB20 van Max Verstappen en Sergio Pérez is afgesloten, zo heeft Nikolas Tombazis van de FIA uitgelegd.

De Red Bull-bolide heeft een mechanisme waarbij het mogelijk zou zijn om de hoogte van de bib of T-tray te veranderen, de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis. De teams, en dan vooral McLaren - Oscar Piastri beweerde dat Red Bull de grens over was gegaan - wilden dat het door de FIA onderzocht werd, denkende dat de energiedrankfabrikant het kon aanpassen in parc fermé via een knopje of een programma op het stuur van Verstappen of via een monteur. Maar Red Bull heeft kunnen bewijzen dat ze daar niet toe in staat zijn. De internationale autosportbond heeft het onderdeel wel verzegeld en het moet op zijn laatst in São Paulo uit de auto zijn gehaald. Het mechanisme zou Verstappen en Pérez geen competitief voordeel hebben opgeleverd.

Moeilijk om te bewijzen

"Kan ik eerlijk zeggen met absolute zekerheid of er iets ongewoons is geweest? Nee. Kan ik zeggen dat de zaak gesloten is? Jazeker", begon Tombazis, FIA-directeur van de single seater-racerij, tegenover Autosport. "Het is moeilijk om achteraf te bewijzen wat er precies is gebeurd, en we denken niet dat we de mogelijkheid hebben om de situatie van twee jaar geleden te onderzoeken." Het mechanisme van Red Bull is een open source-onderdeel waar de FIA en de teams waarschijnlijk al drie F1-seizoenen toegang tot hebben gehad. Het aanpassen van de bib in parc fermé hebben de stewards niet gezien.

Ontwerp is niet illegaal

De Griek vervolgde: "Over het algemeen willen we, wanneer we besluiten de zaak te escaleren en naar de stewards of de rechtbank of wat dan ook te stappen, een redelijke indicatie hebben, en dus niet gebaseerd op geruchten of niets meer dan speculatie. Omdat het ontwerp niet illegaal is, geloven we dat het juist is om te zeggen: 'Oké, er moeten bepaalde dingen gebeuren om te garanderen dat we er ons niet voortdurend zorgen om hoeven te maken'", zo doelt hij op het verzegelen van het bib-mechanisme. 'Maar we moeten ook een grens in de tijd trekken en zeggen dat er bepaalde dingen zijn waar we niet veel meer in detail op kunnen treden."

