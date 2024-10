McLaren heeft besloten geen nieuwe vloer in te zetten tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten, ook al is het onderdeel wel klaar. Een van de topmannen van het team legt uit dat ze verwarring met de data van andere upgrades willen voorkomen, iets dat Red Bull Racing wel overkwam.

Lando Norris en Oscar Piastri profiteren op het Circuit of the Americas van een aangepaste voorvleugel en een nieuwe voorwielophanging. De luchtinlaten van de achterremmen zijn ook meegenomen evenals de achtervleugel. De papaya-renstal besloot tijdens de herfststop, de pauze van vier weken tussen Singapore en Texas, om niet te haasten met de nieuwe vloer, maar deze alleen mee te nemen als ze zeker wisten dat deze zou werken. Op deze manier wil McLaren een scenario voorkomen, zoals Red Bull heeft gehad. De RB20 van Max Verstappen en Sergio Pérez heeft dit seizoen last van balansproblemen. De energiedrankfabrikant is er uiteindelijk achter gekomen dat het allemaal is begonnen bij een vloer die in Spanje in 2023 werd geïntroduceerd.

Verwarring binnen het team

"We hebben veel, maar kleine upgrades meegebracht voor dit evenement", begon Neil Houldey, technisch directeur van de engineering-afdeling van McLaren, tegenover Autosport. "Wat we doen is gewoon doorgaan met ons ontwikkelingsproces door het jaar heen en momenteel blijkt eigenlijk dat wat we willen doen, is alleen iets meenemen waarvan we weten dat het werkt. We gaan dus niet iets te vroeg proberen af te leveren. We staan er namelijk goed ver in het kampioenschap. Wat we dus niet willen doen, is het team in verwarring brengen met resultaten van [nieuwe] onderdelen die we meenemen. Daarom wachten we en nemen we ze alleen mee, wanneer ze klaar zijn."

Leren om vooraan te rijden

"Op aerodynamisch vlak weten we al welke upgrades we gaan meenemen naar de komende evenementen", vervolgde de Brit. "In dat opzicht zijn ze al klaar, maar ze zijn nog volop bezig in productie in de fabriek. We brengen het gewoon naar het evenement waar we het zo snel mogelijk kunnen krijgen. Dus of het nu een Sprint of het standaard format is, maakt voor ons geen verschil." Tijdens een sprintweekend heb je veel minder vrije trainingen om onderdelen te testen, maar dat maakt McLaren dus niet uit. "Wij zijn vanuit ons perspectief volledig gefocust op onze eigen technische ontwikkeling. Het is belangrijk dat we ons alleen richten op waar we staan ​​en wat we meebrengen naar de races, en niet op wat andere teams doen. We leren hoe het is om weer vooraan te staan. Dus de controle die dat met zich meebrengt, is zeker nieuw voor ons, en ik denk dat we er op de juiste manier mee omgaan."

