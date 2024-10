Oscar Piastri vermoedt dat McLaren haar voorsprong op de concurrentie kwijt is geraakt in de stop tussen de Grands Prix van Singapore en de Verenigde Staten. Piastri strandde zelf in SQ1 op vrijdagavond nadat zijn rondetijd werd verwijderd door het overschrijden van de track limits, maar zag teamgenoot Lando Norris zich ook 'slechts' op de vierde plaats kwalificeren.

Norris moest een Red Bull, Mercedes en Ferrari voor zich dulden in de springkwalificatie, hetgeen een slecht voorteken kan zijn voor zowel de Brit als McLaren in de twee kampioenschappen. Er was een bijna maandlange stop tussen de vorige race in Singapore en dit weekend op het Circuit of the Americas, maar in tegenstelling tot de zomerstop, mochten teams wel aan de auto's werken in de afgelopen weken. De laatste zes races van het 2024-seizoen spelen zich af in de komende acht weken, en vrijwel elk team heeft daarom aanzienlijke upgrades meegenomen naar Texas.

Nieuwe ronden, nieuwe kansen

Op zaterdag zal Piastri, door zijn fout bij bocht achttien, vanaf de zestiende stek moeten beginnen. Alleen de top acht krijgt punten in de sprintrace, dus de Australiër weet dat er werk aan de winkel is. “Het grootste deel van de ronde was goed,” zo zei Piastri. “Ik maakte een paar foutjes in de laatste sector en in de op een na laatste bocht probeerde ik natuurlijk iets te hard te gaan en dit is het resultaat, dus het is jammer, maar als er iets goeds is aan sprintweekenden, dan is het dat we morgen nog een kans hebben.

Anderen zijn te sterk

De voorsprong die McLaren had op de concurrentie in recente maanden lijkt, na slechts één kwalificatiesessie, verdwenen. Piastri voelt zich nog steeds goed in de MCL38, die ook meerdere upgrades heeft gekregen, maar denkt dat Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing simpelweg hard aan de weg hebben getimmerd. “Het voelt goed, misschien niet zo sterk als de laatste paar races, maar ik denk niet dat dat komt doordat we zwakker zijn. Misschien zijn de anderen een beetje te sterk. We zullen zien. We zitten hopelijk nog steeds in de wedstrijd... dus het is zeker geen geval van kilometers achterstand, maar misschien is het voor ons wel iets moeilijker dan in sommige andere weekenden."