Max Verstappen (27) heeft zojuist de sprintrace in de Verenigde Staten gewonnen en heeft zodoende zijn voorsprong in het wereldkampioenschap weten te vergroten. Na afloop was hij uitermate tevreden, al benadrukte hij nog maar eens - weliswaar met een glimlach - dat de Sprints niet zijn favoriet zijn.

Verstappen begon de verkorte race in Texas vanaf pole position en wist deze positie succesvol vast te houden tot het einde. De wedstrijd - die 19 ronden duurde - verliep eigenlijk zonder problemen voor de Nederlander, die alleen in de beginfase heel even op moest passen voor de aanhakende Lando Norris. Na afloop verscheen Verstappen tevreden bij de gridinterviews, die werden verzorgd door ex-teambaas Guenther Steiner. "Het was helemaal niet slecht", zo blikt Verstappen met een glimlach terug op de Sprint in Austin. "Het voelt een beetje alsof oude tijden herleven, haha. Ja, ik ben heel erg blij met vandaag."

Verstappen kan eindelijk weer vooruit kijken

De Nederlander vervolgt: "Ik denk als je naar de hele race kijkt dat ook Ferrari erg snel was, maar voor ons is het belangrijk dat we eindelijk weer echt racen [om de zege, red.]. Normaal moesten we in de race altijd achterom kijken en nu konden we weer onze eigen race doen. We hadden ook een goede pace."

Verstappen vindt Sprints "niets aan"

Als hij vervolgens geconfronteerd wordt met het feit dat hij bizar veel sprintraces weet te winnen, antwoordt Verstappen: "Dat komt waarschijnlijk omdat ik er niets aan vindt, haha. Nee, ik weet het niet, dit soort weekenden zijn altijd heel hectisch, ook om de auto in het juiste window te krijgen. Maar gelukkig de laatste keren dat we een Sprint hadden, lukte het ons. Er ligt iets meer druk op het leveren in zo'n weekend, maar gelukkig pakte het goed uit voor ons."

